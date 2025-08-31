Domácí

Nový volební model: další pokles dua z čela, Motoristé by prvně "zaparkovali"

před 10 minutami
Pokud by se sněmovní volby konaly teď, tak by je podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,2 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 20,9 procenta. V obou případech jde v porovnání s průzkumem z minulého týdne o pokles. Polepšila si naopak třetí SPD.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na předvolebním mítinku na jižní Moravě na konci srpna 2025
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na předvolebním mítinku na jižní Moravě na konci srpna 2025

Celkem by se do sněmovny dostalo sedm politických subjektů, včetně Motoristů sobě. Motoristé zaznamenali výsledek nad pěti procenty v modelu agentury STEM poprvé od letošního dubna. Výsledky průzkumu dnes zveřejnila televize CNN Prima News.

Opoziční ANO si oproti předchozímu průzkumu pohoršilo o 1,5 procentního bodu. Koalice Spolu, složená z ODS, lidovců a TOP 09, ztratila 0,4 bodu. Obdobný trend potvrdil i v sobotu zveřejněný volební model agentury Kantar. 

Třetí by se ve volbách umístila SPD. Hlas by jí dalo 12,8 procenta voličů. Je to o 1,8 procentního bodu více než před týdnem. "Díky svému spojení s hnutím PRO, Trikolorou a Svobodnými nadále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů," uvedla Prima.

Čtvrtí by skončili Starostové se ziskem 10,1 procenta hlasů, což představuje pokles o 0,8 procentního bodu. Polepšili si naopak Piráti spolupracující před volbami se Zelenými, kterým podpora vzrostla o 0,4 bodu na 8,9 procenta. "Výsledek z poloviny srpna, kdy přesáhli devět procent, nezopakovali. Jedná se však o jejich druhý nejlepší výsledek," upozornila CNN Prima News.

O půl procentního bodu klesla v porovnání s předchozím modelem podpora hnutí Stačilo! Hlas by mu nyní dalo 6,5 procenta voličů.

Těsně by se do sněmovny dostali Motoristé sobě, podle modelu by měli 5,1 procenta. Podobného výsledku uskupení dosáhlo i ve volebním modelu agentury Kantar pro Českou televizi - i podle něj by Motoristů "zapakovali" v dolní komoře.

Naopak bez poslanců by byla Přísaha se ziskem 3,4 procenta hlasů.

V přepočtu na mandáty by ANO nyní mělo 69 poslanců, koalice Spolu 46. Dalších 27 křesel by ve sněmovně obsadili zástupci SPD a 20 mandátů by získali Starostové. Piráti by měli 19 poslanců, Stačilo! 12 a Motoristé sobě sedm křesel. Celkem by strany současné vládní koalice měly spolu s Piráty 85 křesel.

Výzkumníci STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 7. do 26. srpna. Zúčastnilo se ho více než 1500 respondentů.

Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):

31. srpna 24. srpna 17. srpna 10. srpna 3. srpna 27. července 20. července 13. července 6. července 29. června
ANO 31,2 32,7 32,5 31,1 31,5 32,9 31,5 30,9 30,9 31,9
Spolu 20,9 21,3 20,1 21,3 20,8 21,2 19,4 19,9 20,5 20,8
SPD 12,8 11,0 12,1 13,2 13,8 12,5 12,8 12,4 13,9 13,0
STAN 10,1 10,9 10,8 10,5 10,3 12,0 12,2 13,2 12,3 10,6
Piráti 8,9 8,5 9,2 8,1 8,3 7,6 8,1 8,0 7,9 7,8
Stačilo! 6,5 7,0 7,1 8,0 7,5 7,2 7,4 6,3 5,0 4,6
Motoristé sobě 5,1 3,9 4,7 4,9 4,2 4,1 3,5 3,5 4,0 4,8
Přísaha 3,4 3,3 2,4 2,2 2,8 1,9 2,0 2,2 - -

Zdroj: CNN Prima News

 
