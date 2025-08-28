Lídr STAN s 11 procenty odmítá být béčko. "Chci být premiérem," odvážil se Rakušan

Už necelou hodinu před začátkem zahájení ostré fáze kampaně hnutí Starostové a nezávislí chodil předseda Vít Rakušan nervózně v zákulisí a bylo na něm patrné, jak moc mu na této klíčové události záleží. "Omlouvám se, teď se opravdu potřebuji připravovat a pročíst si ještě projev," odmítal žádost Aktuálně.cz o krátký rozhovor a se svými spolupracovníky se domlouval na posledních detailech své prezentace.
Když později dostal pokyn od České televize, že je v živém vysílání, a začal mluvit, několikrát tvrdil, že prý právě jeho hnutí musí být v čele vlády, jeho hnutí musí udávat směr, jeho hnutí musí být mostem mezi koalicí Spolu a Piráty, stejně jako mezi vládou a veřejností. Posluchač, který by nevěděl, že Starostové jsou v průzkumech až čtvrtí a ještě je ohrožují pátí Piráti, by měl pocit, že mluví lídr celé politické scény. Nebo přinejmenším lídr vládních stran.
Chybělo jediné. Aby ve svém dlouhém proslovu oznámil, že chce být premiérem. Proto se ho Aktuálně.cz zeptalo, zda neměl něco takového v plánu a jestli takovou ambici nemá. "Já děkuju za tu otázku a první odpověď bude rychlá. Ano, chci být premiérem," prohlásil s vážnou tváří, obklopený mnoha spolustraníky.
V prvním okamžiku bylo ticho, jen kdosi zakřičel: My taky! A vzápětí se už ozýval potlesk, který postupně sílil. "Pokud máme heslo 'Starostové do čela', já jsem předsedou starostů a s veškerou důvěrou svých kolegyň a kolegů je do voleb vedu, tak tuhle ambici mít musím. A nemůžu ji popírat," dodal ještě na vysvětlenou.
Jakmile byla o několik minut později možnost alespoň malou chvilku s Rakušanem mluvit, Aktuálně.cz zajímalo, jestli to není od něj přece jen moc ambiciózní až velkohubé. "Interpretace můžou být různé, ale my to chceme. Je to něco, co považujeme za nutné a důležité," tvrdil předseda STAN, podle kterého nemůže u voleb obstát ta politická síla, která nemá velké ambice. "Když se pohybujete někde u zdi, spokojíte se s tím, že jste béčko, že na vás nějaký hlas zbude, ne! Musíte si o ně ofenzivně říct, ale nesmí to být opřeno o velkohubost, ale o program," tvrdil.
Na dotaz, jestli má ale na něco takového sílu, jestli není zklamaný preferencemi, už proto, že STAN očekával kolem 15 procent hlasů a v průzkumech je lehce nad 10 procenty, Rakušan reagoval odmítavě. "Neočekávali jsme to. Opravdu ne. My jsme očekávali interval mezi 10 až 13 procenty na začátku září. Dobře, není to 13 procent, ale v tom intervalu to je, je to součást naší strategie, která spočívá i ve správném načasování kampaně," sdělil Rakušan, který se hájil i tím, že STAN měl loni v lednu jen kolem 7 procent. "Ten nárůst dlouhodobou prací tady je," podotkl.
Aktuálně.cz se ho zeptalo i na jeho postoj k Petru Fialovi, protože ten je jako premiér, šéf ODS i lídr koalice Spolu, která má větší vliv než STAN, přece jen vnímaný jako "jednička" vládní koalice. "Nesnažíte se vpasovat do role jedničky, a i proto jste pozval Fialu na schůzku na pivo, abyste demonstrovali dlouhodobě známou strategii nespolupracovat s Babišem?" zněla otázka redakce. Rakušan nejdříve potvrdil, že to je součástí strategie, aby byli Starostové skutečně vnímáni jako ti, kteří chtějí do čela.
Podle něj je jeho hnutí skutečným mostem v komunikaci mezi Piráty a ODS. "Oni se přece pohádali, co si budeme říkat. To byly přestřelky, které jsme viděli. A my zároveň říkáme, na toto zapomeňme, protože budoucnost může být lemována Babišem a extremisty. Nevím, jak lidé vnímají Petra Fialu, já chci, aby nějak vnímali mě. A určitě se nějak definuju v kampani," prohlásil předseda STAN.