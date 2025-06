Průzkum průzkumů: Spolu je na vrcholu, přesto nejvíc ztratí. Okamura dál sílí

Ti, kteří koalici Spolu předpovídali kvůli bitcoinové kauze rychlý pád, se mýlili. Další volební model potvrdil, že koalici tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by dalo hlas více než dvacet procent voličů. V průzkumu průzkumů z dílny datové redakce Aktuálně.cz tak koalice premiéra Petra Fialy dosáhla na svůj vůbec nejlepší letošní výsledek.

Sílu očekávání, že přijetí bitcoinů od odsouzeného člověka vyvolá prudký pokles preferencí vládního bloku, vystihuje titulek u nejnovějšího průzkumu společnosti STEM. Stojí v něm, že "Spolu ztrácí po bitcoinové aféře". Teprve poté se čtenář webu CNN Prima News dozví, že pokles je na hraně statistické chyby, o 0,7 procenta oproti předchozímu volebnímu modelu. Jde tak o druhou nejvyšší podporu, kterou u koalice vedené Petrem Fialou letos výzkumníci STEM zaznamenali.

Autoři průzkumu jedním dechem stejně jako před týdnem podotýkají, že u velkých živých kauz trvá více týdnů, než se projeví ve volebních preferencích. Od začátku "horké fáze" bitcoinové kauzy zatím uplynuly tři týdny.

Zlom, který měl přijít, nepřišel. Zatím

Ani v preferencích ostatních stran zatím nedošlo k zásadnímu zlomu, který by značil rapidní změnu voličských nálad. Hnutí ANO velmi pozvolna sklouzává z 35 procent, které mělo v průzkumu průzkumů na konci února, ke 32 procentům. Podpora Starostů se drží v úzkém pásmu okolo 11 procent. Preference SPD rostly až na současných 11,5 procenta vytrvale od momentu, kdy se strana spojila s Trikolorou, Svobodnými a hnutím PRO. Tento efekt se přitom ve volebních modelech projevil (na rozdíl od bitcoinové kauzy) rychle a výrazně. Stabilní je i podpora dvou nejmenších subjektů, které by se měly na podzim dostat do sněmovny, tedy Pirátů s 6,3 procenta a hnutí Stačilo! s 5,6 procenta hlasů.

Podpora se zatím nepřelila ani směrem k menším stranám. Motoristé, kteří v průzkumu průzkumů před týdnem spadli pod hranici volitelnosti, dále oslabují. Za poslední dva měsíce jim jen jeden z dvanácti volebních modelů přisoudil více než pět procent. Ještě o dva procentní body hlouběji se nachází nejstarší tuzemská politická strana SOCDEM a nejnovější průzkumy stejně jako ty starší se shodují, že na více než tříprocentní zisk v podzimních volbách strana Jany Maláčové pomýšlet nemůže. Hnutí Přísaha a Zelené už některé agentury jako samostatnou možnost vůbec nenabízejí.

Hledá se volební lídr

Přesto, že je podpora koalice Spolu na letošním vrcholu a odpadl jí konkurent v podobě Motoristů, budou nejspíš právě ODS, TOP 09 a KDU-ČSL hlavními poraženými podzimních parlamentních voleb. Podle aktuálního přepočtu průzkumu průzkumů by koalice měla získat pouze 49 poslaneckých mandátů, tedy o 22 méně než po volbách v roce 2021.

To se odráží i ve skutečnosti, že dva menší členy koalice nepovede do letošních voleb jejich "nejvyšší šarže" v exekutivě. Vicepremiér Marian Jurečka se v říjnu 2023 rozhodl neobhajovat post předsedy KDU-ČSL, aby dal prostor novým tvářím. To se úplně nepodařilo, hlavní tváří lidovců ve volbách bude jejich staronový předseda Marek Výborný.

TOP 09 dokonce žádného ústředního lídra nemá. Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová v únoru oznámila, že kvůli zdravotním obtížím nebude ve volbách kandidovat a na podzim skončí i v čele strany. Nejvýraznější tváří TOP 09 tak bude Jiří Pospíšil, který bude volebním lídrem strany v jejím nejsilnějším regionu - v Praze.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.

Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: