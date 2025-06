Parta srandovních lidí, což vidí dokonce i protestní volič. I proto Motoristé padají

Byť si mohl ještě před několika měsíci předseda hnutí ANO Andrej Babiš myslet, že mu v Motoristech roste případný koaliční partner, nyní se situace jeví tak, že se do dolní komory na podzim nedostanou. Nemají témata, nenastolují agendu, z Filipa Turka se navíc vyklubal usvědčený lhář. Pro Babiše to znamená, že po spojencích se bude muset skoro jistě poohlédnout jinde.

Ještě před několika měsíci se mohl Andrej Babiš radovat z toho, že se mu etabluje potenciálně nový a v rámci možností české politiky přece jen relativně standardní koaliční partner. Tedy alespoň ve srovnání se zdivočelým Tomiem Okamurou a jeho SPD nebo s explicitně a v rámci komunistických tradic také konzistentně proruskou Kateřinou Konečnou, která před letošními volbami skryla KSČM v hnutí Stačilo!.

Jenomže aktuální trendy a několik sociologických šetření v řadě ukazují, že Motoristům, kteří uspěli v loňských volbách do Evropského parlamentu, dochází dech. Čtyři měsíce před volbami do dolní komory se pohybují hluboko pod kritickou pětiprocentní hranicí, která politickým stranám zaručuje zisk poslaneckých mandátů. Třeba podle aktuálního modelu agentury Median by brali pouhá tři procenta hlasů.

Nemají témata, nejsou schopni nastolovat agendu, nemají ani lídry, kterých potřebují do sněmovních voleb celkem 14… A ze všeho nejvíc působí dojmem, že k celé řadě věcí nemají ani co říct. Před několika týdny sice oznámili, že za ně bude kandidovat jejich nejviditelnější tvář Filip Turek, následně během "bitcoinové" krize začali hlásat, "že uzdraví pravici od nemocné ODS". Přesto se nelze zbavit dojmu, že je to všechno tak trochu z nouze ctnost.

Navíc Turek se nedávno celkem ztrapnil, když se pochlubil extrémně rychlou jízdou ve svém mercedesu. Záběr na palubní desku prozradil, že v daný moment jel rychlostí 250 km/h, což je v Česku i na dálnicích zakázaná rychlost. Turek se chvíli vykrucoval, že jel v Německu, načež byl dotlačen k přiznání, že lhal. A i kdyby platilo, že dokáže přitáhnout milovníky spalovacích motorů, ve vztahu ke sněmovním volbám je to zoufale málo.

Druhý nádech nepřijde

"Současné dění," uvažuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Ladislav Cabada, "myslím dobře ukazuje, že úspěch Motoristů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 byl dán řadou faktorů, které se prostě již nezopakují." Jedním z klíčových je podle něj to, že šlo o tzv. volby druhého řádu, kterým voliči nepřipisují až takový význam.

"Současně platí, že v nich strana nabídla atraktivní heslo, tedy boj za spalovací motory a obecně proti Evropské zelené dohodě. To sice zjednodušujícím způsobem, ale chytlavě oslovilo část permanentních nespokojenců s Evropskou unií, kteří se často prezentují jako liberálové a bojovníci za malý stát," připomíná Cabada. S tím, že jde o programový prvek, kterým Motoristé navazují na "tradiční" ODS z přelomu tisíciletí, tedy po odchodu některých jejich politiků do proevropštější Unie svobody.

"Třetí a asi zásadní faktor byl Filip Turek, youtuber s jeho vybájeným životopisem úspěšného automobilového závodníka, s - pro některé - atraktivní vizáží, jednoduchými, až banalizujícími slogany. Právě on se stal novou, mladší a atraktivnější tváří liberálních permanentních nespokojenců. Jeho úspěch se nicméně rozsypal po odhalení vyfabulovaného životního příběhu a také ve vazbě na opakované kličkování před problémy a aférami, které kolem jeho osoby postupně vyplavaly," míní politolog.

"Krátce řečeno," pokračuje v rozhovoru, "bublina splaskla, když se ukázalo, že místo liberalismu jde spíše o nahnědlý šovinismus a papalášské manýry. Nabídka alternativ je přitom velká - může to být ANO, SPD a další strany radikální pravice - a pro některé voliče Motoristů určitě i Vidlákovo Stačilo! Osobně si myslím, že druhý nádech Motoristů nepřijde," má jasno Cabada.

Srandovní parta lidí

Jeho kolega Jakub Lysek upozorňuje, že současný propad podpory Motoristů má několik příčin. Za první označuje samotného Turka. "Potápí ho takové divné humorné a komické kauzy, které jsou ale lehce uchopitelné sociálními sítěmi. Zde se ani konkurence nemusí nijak snažit, protože kauzy žijí vlastním životem a jsou součástí hospodských vtipů," řekl Lysek Aktuálně.cz.

Podle něj je sice možné, že aféry vyšumí, avšak škoda už byla napáchána. "Druhou a tentokrát systémovou příčinou je to, že se jedná o sněmovní volby. A v nich s tématy jako motorismus a Antibrusel těžko uspějete, i migrace v nich není hlavním tématem, přitom v evropských volbách obě témata hrají důležitou roli," pokračuje politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

A přiznává, že oproti některým svým kolegům si právě na úspěch Motoristů ve sněmovních volbách nikdy "nevsázel". Podle Lyskova mínění je o dost pravděpodobnější, že uspěje předsedkyně komunistů Kateřina Konečná v rámci hnutí Stačilo!. Což odůvodňuje tím, že jde do voleb spíše s ekonomickým či sociálním programem. "Samozřejmě je smíchaný s xenofobií a panslavismem - avšak primárními tématy jsou rozdíly ve společnosti a útoky proti elitě, ať už ji definuje jakkoliv," říká politolog.

"Motoristé jsou spíše taková srandovní parta lidí do voleb tzv. druhého řádu, jako byly ty evropské, a nikoli seriózní subjekt do voleb sněmovních," říká Lysek. Podle něj to navíc chápe dokonce i protestní volič. "Proto taky pozorujeme nárůst SPD, která na tento typ voliče může působit jako věrohodná protestní strana, jež zatočí nejen s Fialou, ale i s Babišem a všemi těmi nahoře," míní Lysek.

O vztahu Motoristů k předsedovi hnutí ANO pak Lysek soudí toto: "Andreji Babišovi by se s Motoristy vládlo jednodušeji než s SPD, mohl by si pohodlně vybírat hned ze tří protestních stran, což by mu vždy dávalo mocenské páky při koaličních sporech. Takto to bude pro něj složitější."

Smůla pro Babiše

Politolog Otto Eibl pak doplňuje, že Motoristé zkrátka ztratili momentum. "Sice jim pomohl úspěch v eurovolbách, efekt zázraku ale vyprchal. A pomohlo tomu několik věcí - malá či žádná mediální viditelnost, absence relevantních témat. Navíc jsou jedněmi z mnoha nespokojených a hlavně je třeba zmínit eskapády Filipa Turka," uvažuje ve shodě se svými kolegy Eibl.

"V politice nikdy neříkej nikdy… Ale dynamika vývoje je neúprosná a nevypadá to pro ně dobře. Zvrátit to mohou chyby ostatních nebo vysoce funkční kampaň - v takovou ale já v jejich případě nevěřím. Ono prostě vybudovat image lídrovi a pak ji během pár hodin nebo dnů nechat shořet jako domeček z karet, to se musí nutně ve vztahu s voliči projevit," nepochybuje politolog.

Andrej Babiš má podle jeho názoru v tomto ohledu smůlu. "Myslím, že vůbec nemá dobré období - zvlášť, když sleduje preference SPD a modelové přepočty na mandáty," míní Eibl. A jeho kolega Lubomír Kopeček přizvukuje, že pokud se do podzimních voleb nestane něco nového a nečekaného, těžko se spíše klesající trend podpory Motoristů změní.

"Nemyslím si, že vydělají na bitcoinové kauze, zjevně to není něco, co by voliče pozitivně motivovalo, aby je volili," míní Kopeček. A pokud jde o složení příští vlády, přiznává, že spekulovat příliš nechce. Nicméně z Babišových výroků zmírňujících jeho dřívější distanc k SPD je podle něj vidět, že hledá způsob, jak uhladit vzájemné vztahy právě kvůli povolebnímu vyjednávání o vládě.

"Pravděpodobnost společné vlády ANO a SPD pochopitelně s rostoucí podporou SPD a preferenčně klesajícími Motoristy roste," uzavírá politolog Lubomír Kopeček.