Zloděj se vloupal do luxusního domu v Londýně. Rodině ukradl šperky, kabelky i peníze

Zloděj ukradl z domu v Londýně šperky a kabelky v hodnotě přes deset milionů liber (300 milionů korun), píší britská média. Podle nich jde o jednu z největších domovních krádeží v dějinách Británie. Mezi odcizenými věcmi jsou unikátní, sběratelské kousky.

Krádež v ulici Avenue Road v londýnské luxusní čtvrti St John's Wood, kde jsou jedny z nejdražších pozemků v Londýně a bydlí zde množství miliardářů, se stala 7. prosince. Ozbrojený běloch se zakrytým obličejem ve věku mezi 20 a 30 lety v kapsáčích, černé mikině s kapucí a šedé kšiltovce se do domu vloupal v pozdních odpoledních hodinách. Dovnitř se dostal oknem ve druhém patře, kam vyšplhal, uvedla podle webu BBC s odkazem na záběry z bezpečnostních kamer londýnská policie.

Podle informací deníku The Guardian se muž pět minut přehraboval v místnostech, než sešel po schodech do prvního patra, kde našel cenné předměty na toaletním stolku i v sejfu, do kterého se vloupal. Po činu utekl opět oknem ve druhém patře. Krádež netrvala ani 20 minut a někteří obyvatelé sídla i personál byli doma. Rodina pochází z Hongkongu. Podle bulvárních deníků The Sun a Daily Mail je jednou z obětí krádeže influencerka a sběratelka umění Shafira Huangová.

Zloděj si z domu odnesl luxusní kabelky značky Hermès v hodnotě 150 tisíc liber (4,6 milionu korun), 15 tisíc liber v hotovosti (téměř 460 tisíc korun) a šperky v celkové hodnotě 10,4 milionu liber (316,4 milionu korun). Lup obsahoval i unikátní kousky, například dva briliantové prsteny s motýly luxusní značky De Beers, náušnice s růžovým safírem ve tvaru motýlů od návrhářky Katherine Wangové, náhrdelník ze zlata s brilianty a modrými safíry luxusního výrobce šperků Van Cleef & Arpels z roku 1978, náhrdelník luxusní značky Boucheron z briliantů s centrálním smaragdem či hodinky Hermès osázené brilianty.

Podle policie jsou šperky díky své jedinečnosti snadno rozpoznatelné a policie varovala před pokusem o jejich prodej. Okradení vlastníci domu nabídli za informace vedoucí k dopadení a usvědčení pachatele odměnu 500 tisíc liber (přes 15 milionů korun). Za informace vedoucí k návratu odcizených šperků pak nabízí deset procent z ceny jakéhokoliv nalezeného kusu, píše BBC.

Podle britských médií jde zřejmě o jednu z největších domovních krádeží v britské kriminální historii. Za největší se považuje krádež v kensingtonském sídle dědičky Tamary Ecclestoneové v prosinci 2019 v hodnotě 25 milionů liber (téměř 761 milionů korun).