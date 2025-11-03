Zborcené domy, sčítání mrtvých. Zemětřesení v Afghánistánu zabilo desítky lidí

USGS uvedla, že vzhledem k síle a lokalitě otřesů se dá očekávat množství obětí a potenciálně široká oblast katastrofálních dopadů. Země se otřásla poblíž jednoho z největších afghánských měst Mazáre Šaríf, kde podle mluvčího regionální správy zemětřesení poničilo Modrou mešitu. Ohnisko otřesů se nacházelo v hloubce 28 kilometrů pod povrchem.
Záběry na sociálních sítích ukazují zborcené domy a lidi vytahované z trosek, píše Reuters.
Mluvčí zdravotní správy severní provincie Samangan agentuře Reuters řekl, že na základě informací z nemocnic přijímajících oběti otřesů je zatím v provincii sedm mrtvých a 150 zraněných. Mluvčí ministerstva zdravotnictví spravovaného vládnoucím hnutím Tálibán médiím později oznámil, že v Samanganu a sousední provincii Balch, jejímž centrem je Mazáre Šaríf, bylo dosud registrováno přes 20 mrtvých a 320 zraněných. Zdůraznil přitom, že jde o provizorní bilanci a počty patrně porostou.
Zemětřesení jsou v Afghánistánu častá, a to zejména v horské oblasti Hindúkúše, neboť region se nachází na rozhraní euroasijské a indické tektonické desky. Škody a ztráty na životech tam bývají vysoké vzhledem k nestabilitě staveb.
Zářijové otřesy na východě země si vyžádaly přes 2200 mrtvých a více než 3400 zraněných a řadí se k nejničivějším afghánským zemětřesením. Ohnisko živlu o síle šesti stupňů bylo v hloubce deseti kilometrů.