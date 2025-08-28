Zaměstnanci žádají šéfa úřadu OSN pro lidská práva, aby označil Gazu za genocidu

Podle zaměstnanců úřadu byla v téměř dva roky trvající válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás naplněna kritéria genocidy vzhledem k rozsahu, dosahu a povaze zdokumentovaného porušování lidských práv.
"OHCHR má vysokou právní a morální odpovědnost za odsuzování činů genocidy," uvádí se v dopise, jejž podepsal výbor jménem více než 500 zaměstnanců, což je zhruba čtvrtina všech pracovníků úřadu na celém světě. Türka vyzval, aby zaujal "jasné a veřejné stanovisko". "Neschopnost odsoudit rozvíjející se genocidu podkopává důvěryhodnost OSN a samotného systému lidských práv," uvádí se v dopise.
List odkazuje na údajné morální selhání této mezinárodní agentury, když v roce 1994 nedokázala učinit více pro zastavení genocidy ve Rwandě, při níž zahynul více než milion lidí.
Izraelské ministerstvo zahraničí podle Reuters uvedlo, že nereaguje na interní korespondenci zaměstnanců OSN, "i když je nepravdivá, nepodložená a zaslepená posedlou nenávistí vůči Izraeli".
Izrael dlouhodobě obvinění z genocidy palestinského lidu odmítá. Odvolává se přitom na své právo na sebeobranu po útoku teroristického hnutí Hamás z října 2023, při němž na jihu Izraele zahynulo na 1200 lidí a dalších 251 bylo uneseno do Gazy jako rukojmí. Následná válka si podle úřadů v Gaze vyžádala životy téměř 63.000 Palestinců a způsobila humanitární krizi. Minulý týden OSN vyhlásila v Gaze hladomor, který je podle Türkova vyjádření přímým důsledkem jednání izraelské vlády.
Z páchání genocidy Izrael viní některé skupiny na ochranu lidských práv jako Amnesty International a tento termín používá i nezávislá expertka OSN Francesca Albanese, nikoli však samotná OSN, připomíná Reuters. Představitelé OSN dříve uvedli, že určení genocidy je na mezinárodních soudech. V roce 2023 obžalovala Izrael z páchání údajné genocidy v Gaze Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, projednání případu však může trvat roky.
"Situace v Gaze námi všemi hluboce otřásá," uvedla mluvčí OHCHR Ravina Shamdasaniová a poukázala na náročné podmínky, jimž úřad čelí, když se v Gaze snaží dokumentovat fakta a alarmovat mezinárodní společenství. "Interní diskuse na téma, jak postupovat dál, byly, jsou a budou," dodala v narážce na dopis adresovaný Türkovi.
Samotný Türk, který postup Izraele v Gaze dlouhodobě odsuzuje a varuje před rizikem zločinů proti lidskosti, uvedl, že dopis vyvolává vážné otázky. "Vím, že všichni sdílíme pocit rozhořčení nad hrůzami, jichž jsme svědky, a také frustraci z neschopnosti mezinárodního společenství tuto situaci ukončit," reagoval podle Reuters. Zaměstnance vyzval, aby "tváří v tvář takovému protivenství zůstali jako úřad jednotní".