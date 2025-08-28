Rada bezpečnosti OSN ukončí mírovou misi v Libanonu, do roku 2027 stáhne jednotky

Izraelský velvyslanec při OSN označil rozhodnutí Rady bezpečnosti za dobrou zprávu. Orgán OSN rozhodnutím ustoupil požadavkům Spojených států a jejich blízkého spojence Izraele, píše agentura AP.
Francie, která je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, původně navrhovala prodloužení mandátu mírových jednotek UNIFIL o jeden rok s tím, že se v tomto období začne jednat o ukončení mise, která v Libanonu trvá od konce 70. let. Proti však byly podle tiskových agentur Spojené státy, další stálý člen rady s právem veta, které usilovaly o zrušení mise. Evropské státy však varovaly před příliš náhlým koncem působení jednotek OSN.
Prozatímní velvyslankyně USA při OSN Dorothy Sheaová prohlásila, že je to naposledy, co Spojené státy podpořily prodloužení mandátu UNIFIL. "Bezpečnostní situace v Libanonu je zásadně jiná než před pouhým rokem, což vytváří prostor pro to, aby Libanon převzal větší odpovědnost," uvedla Sheaová.
Libanonský premiér Naváf Salám uvítal prodloužení mandátu mírové mise. Jedná se podle něj o výzvu pro Izrael, aby se stáhl z pěti míst na jihu Libanonu, které nadále okupuje. Rezoluce stvrzuje nezbytnost rozšíření kontroly Libanonu nad celým svým územím, míní Salám.
Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon po hlasování prohlásil, že jednotky UNIFIL ve své misi selhaly. Dopustily podle něj, že se hnutí Hizballáh stalo nebezpečnou hrozbou v regionu.
Nová rezoluce prodlužuje mandát do prosince příštího roku a očekává "spořádaný a bezpečný odchod (jednotek UNIFIL) počínaje 31. prosincem 2026 a po dobu jednoho roku". Po odchodu jednotek se tak libanonská armáda má stát jedinou ozbrojenou složkou působící na jihu Libanonu. Rezoluce také vyzývá Izrael, aby stáhl své jednotky z libanonského území.
Mise UNIFIL byla zřízena v roce 1978 k monitorování situace u hranice s Izraelem. Příměří mezi Izraelem a Libanonem z loňského podzimu počítá s tím, že jednotky UNIFIL spolu s libanonskou armádou budou jediné ozbrojené složky na jihu Libanonu, kde působilo hnutí Hizballáh. To zhruba rok ostřelovalo sever Izraele, čímž chtělo podpořit svého spojence, teroristické hnutí Hamás, proti kterému vede Izrael válku v Pásmu Gazy.