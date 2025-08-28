Reuters už kvůli zabíjení novinářů nesdílí s Izraelem polohu svých týmů v Gaze

Mediální organizace se sídlem v Londýně, jedna z největších na světě, Izrael o pohybu svých spolupracovníků v Gaze v minulosti informovala ve snaze zajistit, že se nestanou terčem útoků izraelských sil.
Kameraman spolupracující s Reuters, který pravidelně obsluhoval stanoviště živého vysílání na střeše Násirovy nemocnice v Chán Júnisu, byl v pondělí jedním z pěti novinářů mezi nejméně 20 lidmi zabitými při izraelských úderech na toto zdravotnické zařízení. Další novináři, kteří při útoku přišli o život, pracovali pro agenturu AP, televizní stanici Al-Džazíra či server Middle East Eye (MEE).
Mluvčí Reuters sdělil NBC News, že agentura od počátku konfliktu stejně jako další novinářské organizace s Izraelem sdílela polohu svých novinářů. Tisková agentura opakovaně izraelskou armádu informovala o tom, že její týmy pracují z Násirovy nemocnice.
"Od poskytování přesných souřadnic našich týmů jsme upustili poté, co bylo při útocích izraelské armády zabito tak mnoho novinářů," uvedl mluvčí Reuters s tím, že agentura z Násirovy nemocnice vysílala živě posledních 18 měsíců.
Izraelská armáda v úterním prohlášení uvedla, že úderem na Násirovu nemocnici se snažila zasáhnout kameru, kterou podle ní hnutí Hamás využívalo ke sledování vojáků "za účelem řízení teroristických aktivit proti nim". Své tvrzení však nepodložila důkazy, píše web stanice NBC News.
Na střeše nemocnice byla pouze jedna kamera - ta pro vysíláním agentury Reuters, vypovědělo podle NBC News pět novinářů na místě. Vysoce postavený představitel Hamásu podle stanice uvedl, že v dané oblasti hnutí žádnou kameru nemělo.
Od začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 podle prohlášení OSN z tohoto měsíce zemřelo už přes 240 novinářů. Výbor na ochranu novinářů uvádí, že se Izrael "zapojuje do nejkrvavějších a nejzáměrnějších snah o zabíjení a umlčování novinářů", jaké kdy organizace zaznamenala. Zahraniční novináře Izrael do Pásma Gazy nepouští. Mnoho médií se proto při pokrývání dění v Gaze spoléhá na místní žurnalisty.