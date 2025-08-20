Zahraničí

Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice

před 2 hodinami
Pravicový extremista Sven Liebich, známý v Německu svými nenávistnými projevy, nastupuje k výkonu trestu – ovšem nikoli do mužské, ale do ženské věznice. Využil nový zákon o sebeurčení, jenž umožňuje změnu pohlaví pouhým prohlášením. V Německu se takto dá úřední pohlaví změnit prakticky do tří měsíců od podání žádosti. V Česku už také není potřeba chirurgický zákrok, ale existuje podstatný rozdíl.
Marla-Svenja Liebich, původně Sven Liebich, známý pravicový extremista, sedí v soudní síni krajského soudu. Důvodem je odvolací řízení ve věci ublížení na zdraví.
Marla-Svenja Liebich, původně Sven Liebich, známý pravicový extremista, sedí v soudní síni krajského soudu. Důvodem je odvolací řízení ve věci ublížení na zdraví. | Foto: Profimedia.cz

Sven Liebich byl v Halle známou osobností. Na veřejných demonstracích vystupoval jako neúnavný agitátor krajní pravice, často provokoval a opakovaně se dopouštěl nenávistných výroků. V roce 2023 jej soud pravomocně odsoudil na 18 měsíců odnětí svobody za podněcování k nenávisti, urážky a pomluvu. Jeho odvolání a další právní kroky neuspěly.

Když letos oznámil na síti X, že nastupuje do výkonu trestu, vzbudilo to pozornost - nikoli kvůli samotnému uvěznění, ale proto, kam byl zařazen. Liebich už není úředně mužem. Před nástupem do vězení využil nový zákon o sebeurčení, změnil si pohlaví na ženské a přijal jméno Marla-Svenja. Díky tomu putuje nikoli do mužského, nýbrž do ženského zařízení v Chemnitzu.

Ironií osudu je, že právě Liebich se dříve posmíval genderovým tématům a ostře útočil na "genderovou ideologii". Teď těží ze zákona, proti němuž sám brojil.

Jak funguje německý zákon o sebeurčení?

Pravidla, která Bundestag schválil v dubnu 2024, vstoupila v platnost o sedm měsíců později. Jejich cílem bylo odstranit diskriminační podmínky, jež trans a nebinární lidé museli dosud splňovat. Do té doby potřebovali dva psychologické posudky, často spojené s ponižujícími otázkami z intimního života, a proces stál i několik tisíc eur. Nová úprava to zrušila.

Od loňského podzimu tak může každý člověk starší 14 let nahlásit na matrice změnu svého pohlaví a jména pouhým čestným prohlášením. Žádné operace, žádná hormonální léčba - jen formální akt. Zákon umožňuje změnu provádět jednou za rok, celkový počet změn ale není omezen.

V případě Liebicha to znamenalo jediné: protože je v úředních dokumentech zapsán jako žena, musí být také umístěn do ženské věznice. O podrobnostech pak rozhoduje samotné vězeňské zařízení.

Spoluvězeňkyně mezi extremistkami

Ženská věznice v Chemnitzu, kam byl Liebich poslán, má přitom své zvláštní obsazení. Odsedává si tam trest i Beate Zschäpe, jediná přeživší členka neonacistické teroristické buňky NSU, odpovědná za sérii vražd migrantů.

Pravicový agitátor se ve vězení setká i s extremistkou z druhé strany spektra. Svůj trest si tam odpykává i levicová extremistka Lina E., odsouzená za vedení násilné skupiny, která také v jednu chvíli figurovala na titulních stránkách médií.

Změna bez operace, ale s diagnózou

Podobnou cestou jako Německo se vydalo i Česko. Od 1. července 2025 už také není nutné podstupovat kastraci či chirurgický zákrok, které dříve byly podmínkou pro úřední změnu pohlaví. Tento krok si vynutilo rozhodnutí Ústavního soudu a následné metodické pokyny ministerstev.

Na rozdíl od Německa ale česká pravidla nejsou tak jednoduchá. Proces stále vyžaduje aktivní účast lékařů:

  • nejprve je nutné zahájit péči u sexuologa,
  • následně získat diagnózu transsexualismu či genderového nesouladu,
  • tato fáze trvá zpravidla 6 až 12 měsíců.

Teprve poté může žadatel získat potvrzení, díky němuž matrika změní zápis v osobních dokladech.

Jinými slovy: i když Česko odstranilo podmínku chirurgického zásahu, zůstává zde důraz na odborný dohled a delší časový rámec.

Případ neonacisty z Halle ukazuje, jak daleko se Německo ve svém přístupu posunulo. Tamní zákon je postaven na osobním rozhodnutí a administrativním úkonu, což v praxi umožnilo, aby i člověk, který genderovou rovnost dříve zpochybňoval, mohl těžit z jejích právních důsledků.

 
