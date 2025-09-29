Zahraničí

Žádný tranzit amerických letadel a lodí se zbraněmi pro Izrael, nakázal Madrid

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Španělsko zakázalo tranzit amerických letadel a lodí naložených zbraněmi, municí či dalším vojenským materiálem pro Izrael přes dvě vojenské základny na svém území. S odvoláním na své zdroje o tom informoval dnes deník El País.
F- 35
F- 35 | Foto: U.S. Air Force photo / Senior Airman Alexander Cook

Španělský ministr hospodářství Carlos Cuerpo podle agentury EFE tuto informaci nepopřel ani nepotvrdil a řekl, že využívání základen Morón de la Frontera a Rota se řídí španělsko-americkou smlouvou.

Ministr dodal, že španělská vláda se snaží dohodnout s americkými úřady, aby se americká letadla se zbraněmi základnám ve Španělsku vyhnula.

Základna Rota, která leží na jihozápadě Španělska v provincii Cádiz, je důležitou námořní základnou pro lodě amerického námořnictva, přistávají tam i americká letadla. Slouží pro mezipřistání letadel a lodí amerického námořnictva mířících do Afriky a na Blízký východ. Letecká základna Morón de la Frontera leží v provincii Sevilla, rovněž na jihozápadě Španělska.

"Rota a Morón jsou španělské suverénní základny pod velením španělského vojenského důstojníka a vše, co se tam děje, musí být schváleno španělskými úřady," citoval dnes deník El País své zdroje. Deník také dodal, že Španělsko obvykle nekontroluje americká letadla ani lodě, které zastavují na jeho vojenských základnách. Vztah mezi spojenci je založen na důvěře, takže by bylo kontraproduktivní, pokud by se americká strana snažila náklad nějak zakrýt.

Deník El País také napsal, že letos už v březnu a dubnu se šest amerických stíhaček F-35 pro Izrael raději vyhnulo tranzitu přes Rotu a Morón a místo toho se tyto letouny, které už měly na trupu namalované označení izraelského letectva, zastavily na portugalských Azorských ostrovech.

Španělská vláda minulý týden schválila dekret, který zavádí zbraňové embargo na Izrael či tranzit paliva s potenciálním vojenským využitím v Izraeli přes Španělsko. Dekret nabyl platnosti 24. září zveřejněním v oficiálním věstníku, ale do 30 dnů ho musí ještě spolupotvrdit španělský parlament.

Španělský premiér Pedro Sánchez, který patří k nejhlasitějším kritikům postupu izraelské vlády v Pásmu Gazy, letos 8. září oznámil sankce vůči Izraeli. Zdůvodnil je izraelskou ofenzivou v Gaze, kterou označil za genocidu. "Jedna věc je bránit svou zemi a druhá bombardovat nemocnice a nechat umírat hlady nevinné děti. To, co dělá Izrael, je vyhlazování bezbranného národa a porušování všech pravidel humanitárního práva," řekl při oznámení sankcí Sánchez.

Sánchez, podobně jako v poslední době řada dalších státníků, považuje za neadekvátní reakci izraelské vlády na teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023, jímž začala válka v Gaze. Opakovaně ale zdůrazňuje, že teroristický útok Hamásu španělská vláda několikrát odsoudila a že vždy bude podporovat právo Izraele na existenci a na obranu.

Izraelská vláda viní Sánchezův kabinet z antisemitismu a obvinění z genocidy odmítá. V reakci na oznámení sankcí zakázala dvěma španělským ministryním vstup do Izraele. Španělská vláda poté zakázala vstup do země dvěma izraelským krajně pravicovým ministrům Becalelovi Smotričovi a Itamaru Ben Gvirovi, kteří podle ní podporují genocidu vůči Palestincům a jimž vstup do země už dříve letos zakázaly například Nizozemsko, Slovinsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko či Británie.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Španělsko Gaza gaza palestina Izrael USA

