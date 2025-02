To nebyl ojedinělý incident. Rusko má velký bolehlav se svou nejstrašlivější zbraní

Rusko má sice největší arzenál jaderných zbraní na světě, postrádá ale moderní raketu, která by je ve velkém množství dopravila na velkou vzdálenost. Po selháních vychvalované RS-28 Sarmat musí spoléhat na mezikontinentální balistické rakety ze sovětské éry.

Nová ruská raketa RS-28 Sarmat měla katastroficky selhat během zářijových zkoušek. Satelitní snímky odhalily velký kráter v okolí odpalovací rampy na kosmodromu Pleseck. Podle analytického centra Royal United Services Institute v Londýně to nebylo zdaleka první selhání.

Sarmat by měl nahradit sovětskou mezikontinentální balistickou raketu R-36, která byla poprvé uvedena do služby v roce 1988. Zpoždění, nebo dokonce zrušení projektu by znamenalo, že Rusko bude muset nadále používat starší systémy, píše server Business Insider.

"R-36 je již opravdu za hranicí své životnosti," tvrdí Timothy Wright, odborník na raketové technologie z Mezinárodního institutu strategických studií. Rusům ale nezbývá nic jiného než prodlužovat její životnost, ačkoliv ruský prezident Vladimir Putin kdysi tvrdil, že do roku 2007 budou R-36 vyřazeny z provozu.

"V určitém okamžiku začnou selhávat součástky, které se už nevyrábějí. Kdyby se Moskva pokusila vypustit čtyřicet raket R-36, možná byste všechny ze země nedostali," myslí si Wright, podle kterého by Rusko mohlo začít kanibalizovat stávající rakety, vyřadit je z provozu, nebo je vyřadit z takzvané bojové pohotovosti.

Rusko na základě smlouvy New START také snižovalo raketový arzenál, takže náhradní díly by mohlo pro R-36 brát odtud. "Kdo ví, kolik toho ty rakety ještě vydrží, kolik let?" tvrdí k této myšlence Fabian Hoffmann, odborník na rakety z Oslo Nuclear Project.

Rusko má sice i další mezikontinentální balistické rakety, ale R-36 nese největší a strategicky nejvýznamnější náklad. Maximální dolet Sarmatu, který ji má nahradit, se odhaduje na 18 tisíc kilometrů. S nosností deseti tun může dopravit 10 velkých nebo 16 menších hlavic, uvádí americké Centrum strategických a mezinárodních studií.

Raketa R-36 má kratší dolet, ale podobnou nosnost. "Ostatní ruské mezikontinentální rakety jsou mnohem menší," uvedl Wright. Podle Centra strategických a mezinárodních studií mělo Rusko v květnu 2023 rozmístěno 1674 jaderných hlavic a jeho celkové zásoby činily 4489 kusů. Kreml ale touží po velké raketě s obrovskou ničivou silou.

Před zhruba deseti lety měla země k dispozici 46 raket R-36. Pokud by tuto raketu Rusové vyřadili z provozu, vznikne jim podle Wrighta určitá mezera. "A pro Rusko je důležité zajistit si paritu bojových hlavic s Američany. Ať už mají Američané jakýkoli počet, Rusové ho chtějí také," dodal Wright.

