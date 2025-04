Kennedy ml. chce udělat Ameriku znova zdravou, má hodně plánů. Zatočí s autismem?

"Zatočím s epidemií autismu," říká Kennedy. Jeho příčiny chce znát do konce září

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší oznámil ambiciózní plán na "masivní testování a výzkum", který má během pěti měsíců odhalit příčiny autismu. Podle něj se do projektu zapojí stovky vědců z celého světa a do září by mělo být jasno, co tuto "epidemii" způsobuje.

Odborníci však před takovým přístupem varují - podle nich jde o zavádějící a nerealistický cíl, neboť autismus je složitá neurovývojová porucha, jejíž příčiny se vědecky zkoumají už desítky let. Kennedy přitom v minulosti podporoval již vyvrácené teorie o spojitosti autismu s očkováním, což vyvolává další pochybnosti o věrohodnosti jeho iniciativy.

Od roku 2000 se v USA dramaticky zvýšil počet případů diagnostikovaného autismu. Podle údajů amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí činil podíl mezi osmiletými dětmi v roce 2020 již 2,77 procenta. Vědci tento nárůst přičítají nejen lepší informovanosti a širší definici autismu, ale zvažují i možné vlivy prostředí - od pesticidů přes znečištěné ovzduší až po vyšší věk rodičů.

Přestože Národní institut zdraví každoročně investuje stovky milionů dolarů do výzkumu, Kennedy - který krátce po nástupu do úřadu omezil rozpočet zdravotnických agentur - zatím neuvedl konkrétní detaily vlastního výzkumného projektu.