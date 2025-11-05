Vzkaz Trumpovi a vděčný Maduro. Papež varuje před nárůstem napětí v Karibiku

Papež v úterý večer řekl novinářům, že ho znepokojuje rostoucí napětí v Karibiku, kde Spojené státy útočí na plavidla, která podle nich slouží k pašování drog. "Myslím si, že s násilím neuspějeme," uvedl papež s tím, že je správné usilovat o dialog a řešení problémů.
Spojené státy výrazně posílily svou vojenskou přítomnost v Karibiku a u Venezuely. Washington tvrdí, že vojenské lodě v oblasti působí, aby zamezily pašování drog. Několik plavidel zničily, zemřely přitom desítky lidí. Média informují o úvahách, že by Spojené státy mohly zaútočit na venezuelské území.
O možné americké agresi mluví autoritářský prezident Maduro. Ten v noci na dnešek ve vysílání státní televize papežovi za prohlášení poděkoval. Uvedl, že jeho výrok je "hodně výrazný". Caracas tvrdí, že Spojené státy by se mohly pokusit svrhnout současnou vládu.
"Čím dál nelidštější opatření"
Papež se znovu vyjádřil také k raziím proti migrantům ve Spojených státech. "To, co se nyní děje, se hluboce dotklo lidí, kteří žili hodně let (v USA), aniž by způsobovali problémy," uvedl papež. Americké úřady vyzval, aby "respektovaly duchovní potřeby" zadržených migrantů a umožnily jim kontakt s duchovními. "Ježíš to říká velmi jasně, na konci světa se nás bude ptát - jak jste přijali cizince?," uvedl papež s odkazem na evangelium podle Matouše.
Papež se v posledních týdnech několikrát vyjádřil na ochranu práv migrantů. Podle agentury Reuters při říjnovém setkáním s americkými biskupy ve Vatikánu vyzval církevní hodnostáře, aby se vymezili vůči krokům prezidenta Donalda Trumpa.
Na konci října papež kritizoval "čím dál nelidštější opatření" proti migrantům, se kterými se podle něj zachází "jako by byli odpad a ne lidské bytosti".