Zahraničí

Vzkaz Trumpovi a vděčný Maduro. Papež varuje před nárůstem napětí v Karibiku

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Papež Lev XIV. varoval před nárůstem napětí v Karibiku, kde posílily svou vojenskou přítomnost Spojené státy. Dodal, že násilí není nikdy řešením problému, a vyzval k dialogu. Venezuelský prezident Nicolás Maduro papeži za jeho vyjádření poděkoval. Maduro tvrdí, že jeho země se připravuje na americkou agresi.
"Dnešní noví svatí nejsou hrdinové nebo paladinové nějakého ideálu, ale ryzí muži a ženy," řekl o nich papež Lev XIV..
"Dnešní noví svatí nejsou hrdinové nebo paladinové nějakého ideálu, ale ryzí muži a ženy," řekl o nich papež Lev XIV.. | Foto: Reuters

Papež v úterý večer řekl novinářům, že ho znepokojuje rostoucí napětí v Karibiku, kde Spojené státy útočí na plavidla, která podle nich slouží k pašování drog. "Myslím si, že s násilím neuspějeme," uvedl papež s tím, že je správné usilovat o dialog a řešení problémů.

Související

"Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny," řekl Trump. USA ale válčit nebudou

Nicolas Maduro

Spojené státy výrazně posílily svou vojenskou přítomnost v Karibiku a u Venezuely. Washington tvrdí, že vojenské lodě v oblasti působí, aby zamezily pašování drog. Několik plavidel zničily, zemřely přitom desítky lidí. Média informují o úvahách, že by Spojené státy mohly zaútočit na venezuelské území.

O možné americké agresi mluví autoritářský prezident Maduro. Ten v noci na dnešek ve vysílání státní televize papežovi za prohlášení poděkoval. Uvedl, že jeho výrok je "hodně výrazný". Caracas tvrdí, že Spojené státy by se mohly pokusit svrhnout současnou vládu.

"Čím dál nelidštější opatření"

Papež se znovu vyjádřil také k raziím proti migrantům ve Spojených státech. "To, co se nyní děje, se hluboce dotklo lidí, kteří žili hodně let (v USA), aniž by způsobovali problémy," uvedl papež. Americké úřady vyzval, aby "respektovaly duchovní potřeby" zadržených migrantů a umožnily jim kontakt s duchovními. "Ježíš to říká velmi jasně, na konci světa se nás bude ptát - jak jste přijali cizince?," uvedl papež s odkazem na evangelium podle Matouše.

Související

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

USS Gerald R. Ford poprvé vyplouvá na moře

Papež se v posledních týdnech několikrát vyjádřil na ochranu práv migrantů. Podle agentury Reuters při říjnovém setkáním s americkými biskupy ve Vatikánu vyzval církevní hodnostáře, aby se vymezili vůči krokům prezidenta Donalda Trumpa.

Na konci října papež kritizoval "čím dál nelidštější opatření" proti migrantům, se kterými se podle něj zachází "jako by byli odpad a ne lidské bytosti".

 
Mohlo by vás zajímat

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

Zelenskyj čelí skandálu. Obraz demokratické Ukrajiny se rozpadá, Brusel kroutí hlavou

"Nebyl jsem na lístku.“ Trump vysvětluje, proč zažil den plný volebních proher

"Nebyl jsem na lístku.“ Trump vysvětluje, proč zažil den plný volebních proher

Letadlo se zřítilo krátce po startu, nejméně sedm mrtvých

Letadlo se zřítilo krátce po startu, nejméně sedm mrtvých
zahraničí Aktuálně.cz Obsah papež Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

ŽIVĚ
Fialovi ministři grilují Okamuru. Uvidíme hulvátství a nesnášenlivost, řekl Rakušan

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 58 minutami
Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO

Soutok, který vadí Macinkovi. Ústavní soud posvětil vznik CHKO

stavní soud zamítl návrh 35 poslanců ANO na zrušení vládního nařízení, na jehož základě CHKO Soutok letos vznikla.
před 1 hodinou
Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie

Ukřižovaný Trump ve vězeňském. "Je to děsivě realistické," říká majitel galerie

Ve švýcarské Basileji je k vidění socha amerického prezidenta Donalda Trumpa připoutaného ke kříži. Dílo nese název Světec nebo hříšník.
před 1 hodinou
Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zamítl stížnost klimatického spolku. Tomu vadí nečinnost ministerstev

Ústavní soud zamítl stížnost spolku Klimatická žaloba. Spolek poukazuje na pasivitu Česka při snižování emisí skleníkových plynů.
před 1 hodinou
Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

V aktuální sezoně NHL, kdy už před ním v historické tabulce střelců nikdo nestojí, Alexandr Ovečkin tápe.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

ŽIVĚ
Hromadná kapitulace Ukrajinců? "Rusko šíří falešná videa," reaguje Kyjev

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Ministerstvo zveřejnilo cenu dálničních známek na příští rok. Budou dražší

Roční poplatek za dálniční známku vzroste o 130 korun na 2570 Kč, přičemž zdraží i měsíční, desetidenní a denní známky.
Další zprávy