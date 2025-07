Záhada pádu letu Air India. Ve hře je i úmysl kapitána, naznačuje černá skříňka

Záznamy z černé skřínky i předběžné zprávy naznačují, že za červnovou havárií letadla společnosti Air India na západě Indie mohl stát úmyslný čin. Zahraniční média uvádějí, že kapitán Boeingu 787 měl krátce po vzletu vypnout přívod paliva. Nehoda si vyžádala 260 obětí - v letadle i v místě, kam stroj dopadl.

Záběry ukazují zřícení letadla s 242 lidmi na palubě v Indii | Video: Associated Press

V předběžné zprávě vyšetřovatelů o letecké nehodě se uvádí, že došlo k vypnutí spínačů přívodu paliva. Dokument však neupřesňuje, zda šlo o náhodu, technickou závadu, nebo o úmyslný zásah. Podle zahraničních médií se ale odborníci přiklánějí k variantě, že kapitán páčku vypnul vědomě. Vyplývá to ze záznamu z černé skříňky.

K incidentu došlo krátce poté, co se letoun na lince AI 171 mířící z Ahmadábádu do Londýna odlepil od ranveje. Kapitán Sumeet Sabharwal v tu chvíli zajišťoval monitoring a podporu, zatímco první důstojník Clive Kunder se plně soustředil na řízení letadla, udržování kurzu a rychlosti. Právě této chvíle měl Sabharwal využít, aby přepnul spínače, aniž by si toho Kunder všiml, popisuje pravděpodobný průběh italský deník Corriere della Sera.

Kunder se poté podle záznamu z černé skřínky překvapeně zeptal: "Proč jste vypnul motory?" Z kapitánského sedadla mělo zaznít pouze toto: "Já jsem to neudělal." Kunder se zeptal ještě několikrát, avšak žádná odpověď už nepřišla. První důstojník proto zatáhl páku zpět do původní polohy a motory se začaly znovu rozbíhat. V tu chvíli však bylo už příliš pozdě. Ze záznamu z černé skřínky se ozvalo jen "mayday" - obvyklé volání letadel v nouzi - a stroj se zřítil k zemi.

K této verzi se přiklání i The Wall Street Jouranal. Podle něj byl šestapadesátiletý Sabharwal tichým veteránem s letovou praxí 15 638 hodin, který se staral o svého nemocného otce. Leteckou kariéru zahájil v 90. letech na prestižní letecké škole Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi.

Podle jedno ze spolužáků vynikal Sabharwal už během studia. Měl pověst velmi zdvořilého muže, nikdy prý nenadával, nepil alkohol a působil velmi zdrženlivě. Létání a mentorování mladších kolegů bral jako životní poslání, podle některých byl někdy schopný vysvětlit složité pojmy lépe než samotní instruktoři.

Kvůli značně uměřenému vystupování a pokleslým koutkům očí si vysloužil přezdívku "smutný chlapík". Jeden z indických pilotů měl deníku Corriere Della Sera sdělit, že kapitán již delší dobu trpěl depresemi.

Indické úřady zatím k žádnému oficiálnímu závěru nedospěly. Zpráva nevylučuje ani možnost konstrukční chyby, technické poruchy nebo problémů s údržbou. Výkonný ředitel společnosti Air India Campbell Wilson navíc vyzval zaměstnance i veřejnost, aby nepodléhali předčasným závěrům, jelikož vyšetřování je stále v počáteční fázi.

U podobných případů bývá běžné, že vyšetřování trvá déle než rok a jeho výsledky se mohou výrazně lišit od prvotních hypotéz.