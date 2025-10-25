Zahraničí

"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

Americký prezident Donald Trump se chce během své začínající cesty po jihovýchodní Asii sejít se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Řekl to novinářům před odletem na turné zahrnující návštěvu několika zemí včetně Jižní Koreje. S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem chce Trump hovořit i o sporném tématu Tchaj-wanu, hodlá usilovat i o propuštění Jimmyho Laie vězněného v Hongkongu.
Trump a Kim se setkali v demilitarizovaném pásmu
Trump a Kim se setkali v demilitarizovaném pásmu | Foto: Reuters

Trump rovněž očekává setkání s brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva.

"Budu tomu otevřený na 100 procent. Vycházím s Kimem velmi dobře," řekl Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu. Trump se se severokorejským diktátorem během svého prvního prezidentského období setkal třikrát, pokroku v otázce jaderného programu KLDR, kterým se cítí ohroženi tradiční američtí spojenci Jižní Korea a Japonsko, však nedosáhl. KLDR v poslední době odmítá jakékoli snahy o urovnání konfliktu s jižním sousedem.

Trump vyrazil na cestu v pátek večer amerického času (v sobotu nad ránem středoevropského letního času) a jeho program začne v neděli ráno návštěvou Malajsie, kde se zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN).

Klíčovým bodem jeho cesty má být jednání s čínským lídrem, jehož konání Trump v minulých dnech kvůli obchodním sporům obou velmocí zpochybňoval. Před odletem však prohlásil, že se Sim chce řešit řadu témat včetně Tchaj-wanu, na nějž si Čína činí nárok a Spojené státy mají jiný názor.

"Rád bych viděl, že nám Čína pomůže s Ruskem," otevřel před novináři další možné téma setkání. Trump se zatím neúspěšně snaží přesvědčit ruského vůdce Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině. Opakovaně vyzývá další země, aby zesílily ekonomický tlak na Moskvu, přičemž Čína pomáhá Rusku obcházet sankce uvalené na vývoz ruských energetických surovin.

Trump rovněž předpokládá, že se v Malajsii setká s brazilským prezidentem Lulou. Na otázku novinářů, zda je ochoten snížit americká obchodní cla uvalená na zboží dovážené z Brazílie, odpověděl, že by to zvážil "za těch správných podmínek".

USA v srpnu zavedly 50procentní obchodní sankce proti Brazílii částečně v důsledku toho, co Trump označil za hon na čarodějnice proti bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi. Bolsonarovi udělil letos v září nejvyšší soud trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Podle soudu se snažil spolu s dalšími obžalovanými zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta..

Prezident Donald Trump na konci schůzky s českým premiérem Babišem odpovídal na otázku, co říká na poslední jaderné testy severokorejského režimu. | Video: Asociated Press
 
