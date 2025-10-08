Zahraničí

Oblíbená letní destinace Čechů brala životy. Povodně zasáhly i známá letoviska

Martin Sluka Martin Sluka
před 17 minutami
Bulharsko už týden bojuje s následky nejhorších záplav posledních let. Prudké deště zasáhly zejména jihovýchodní část země, včetně oblíbených přímořských letovisek u Černého moře, kam každé léto míří tisíce Čechů.
Záplavy v bulharském letovisku u Černého moře zabily nejméně tři osoby | Video: Reuters

Mezi nejvíce zasažené oblasti patří především okolí města Burgas a menší přímořská sídla jako Carevo nebo Sveti Vlas, která se běžně touto dobou už připravují na konec turistické sezony.

Voda tam strhla silnice, mosty i celé části pobřežní infrastruktury. V Carevu a jeho okolí bylo evakuováno několik stovek lidí, čtyři lidé přišli o život a desítky dalších utrpěly zranění.

Záběry ze zasažených oblastí zachytily automobily unášené proudem vody i domy zaplavené až po střechy. Pod vodou skončily i oblíbené turistické resorty jako Lozenec, Primorsko, Nestinarka nebo Elenite.

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže zatím nejsou žádné informace o českých turistech, kteří by byli z resortů evakuováni, uvedl pro Aktuálně.cz. Papež. Zároveň dodává, že zasažená letoviska mají dost času na renovaci a přípravu na další turistickou sezonu, která v zemi na jihu Balkánu začíná až v květnu.

Podle údajů Bulharského meteorologického institutu spadlo koncem minulého týdne během několika hodin například v Carevu přes 225 milimetrů srážek a více než 410 milimetrů ve vesnici Izgrev, uvedla agentura Novinite.

Důsledky povodní v Tsarevu.
Důsledky povodní v Tsarevu. | Foto: Reuters

Vina však neleží jen na extrémním počasí. Vyšetřování ukázalo, že některé hotely byly postaveny v korytech řek bez potřebných povolení, což zhoršilo odtok vody a podtrhlo ničivost záplav. Tamní ministerstvo životního prostředí nařídilo širší audit podobných případů podél pobřeží se zaměřením na vyschlé kanály a koryta řek, které mohly být nelegálně zastavěny.

Ve středu bulharská vláda oznámila navýšení finanční pomoci pro rodiny zasažené záplavami. Každá domácnost může získat až 7500 leva (přibližně 90 tisíc korun) na okamžitou obnovu, píše Sofia Globe. Náměstkyně ministra regionálního rozvoje Yura Vitanova také zahájila postup v rámci Fondu solidarity EU pro jihovýchodní region.

V zemi zároveň pokračují práce na opravách silnic, mostů a elektrického vedení. Podle úřadů bylo ještě v úterý 51 obcí bez elektřiny.

Silné deště i nadále postihují velké části severního a východního Bulharska. Podle meteorologů budou srážky v těchto oblastech nadále značné, zatímco na jihovýchodě země srážky slábnou a mohou dočasně ustat.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Bulharsko povodně katastrofa Balkán záplavy turismus letovisko

