"Rychle utíkejte!" Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy

Lidé mířili do supermarketů, kde rychle mizely zásoby, protože se obávali, že obchody zůstanou dva dny zavřené. Obyvatelé přelepovali okna v bytech i obchodech, aby alespoň částečně snížili riziko rozbití skla.
Ragasa s větrem dosahujícím rychlosti až 220 km/h představuje „vážnou hrozbu pro pobřeží provincie Kuang-tung“, sousedící s hongkongskou metropolí, uvedla hongkongská observatoř.
Hongkong se v úterý prakticky zastavil před příchodem supertajfunu Ragasa, nejsilnější tropické bouře letošního roku. Úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma, a většina letů má být pozastavena až do čtvrtka.
Tajfun si zachovává intenzitu supertajfunu a kromě Hongkongu zasáhne i pevninskou Čínu a Tchaj-wan. V pondělí už pustošil severní Filipíny. Zobrazit 12 fotografií
Foto: Kimiya Yui/X/@Astro_Kimiya
Nejméně 14 lidských životů si na východě Tchaj-wanu vyžádal tajfun Ragasa, kvůli kterému se v úterý vylilo horské jezero z břehů a zaplavilo město. Dalších 152 lidí je stále pohřešováno, uvedla dnes agentura Reuters. Dříve úřady informovaly o 124 pohřešovaných, nejprve zmiňovaly jen dva mrtvé a 30 pohřešovaných.

Tajfun Ragasa ve středu brzy ráno zasáhl jižní pobřeží Číny, kde své domovy opustily bezmála dva miliony lidí, i město Hongkong, jehož promenády zasáhly vlny vyšší než pouliční lampy, jak napsala agentura AP. Tajfun si v pondělí na Filipínách vyžádal čtyři mrtvé.

Rychlost skoro 200 km/h

Jezero se ve východním okrese Tchaj-wanu Chua-lien kvůli sesuvům půdy protrhlo v úterý okolo 9:00 středoevropského letního času, načež se voda dostala do přilehlé říčky, strhla most a zaplavila nedaleké město Kuang-fu. Většina z jeho 8500 obyvatel se rozhodla ukrýt ve vyšších patrech svých domů, zatímco zbytek oblast opustil.

Ragasa, jehož rychlost dosahovala až 196 kilometrů v hodině, na východ ostrova přinesl téměř 700 milimetrů srážek. Jeden milimetr srážek znamená jeden litr vody na metr čtvereční.

Lidé na východě Tchaj-wanu se i dnes uchýlili do úkrytů ze strachu z další katastrofy. Premiér Čuo Žung-taj na místě vyzval k vyšetřování, co se pokazilo s evakuačními příkazy.

Subtropický Tchaj-wan, který bývá často zasažený tajfuny, má obvykle dobře propracovaný mechanismus pro případ katastrof, který dokáže zabránit vysokému počtu obětí rychlým přesunem obyvatel z potenciálně nebezpečných zón.

Ale mnoho obyvatel zaplaveného města Kuang-fu v krásné a turisty hojně navštěvované oblasti Chua-lien si stěžovalo na nedostatečné varování před vylitím jezera za úterních přívalových dešťů způsobených tajfunem Ragasa.

Premiér Čuo Žung-tajza nyní za nejnaléhavější prioritou označil najít pohřešované, jejichž počet stoupl na 152, ale připustil, že otázky zůstávají. "Musíme u 14 tragicky zemřelých vyšetřit, proč nebyly v určených oblastech provedeny příkazy k evakuaci," řekl novinářům. "Nejde o svalování viny, ale o odhalení pravdy," dodal.

"Povodňová voda se blíží, rychle utíkejte!"

V oblasti pokračují silné deště a ve městě i dnes zněly sirény kvůli novému varování před povodněmi, aby přiměly lidi uchýlit se do bezpečnějších oblastí, zatímco záchranáři varovali: "Povodňová voda se blíží, rychle utíkejte!"

"Nevrátíme se, dokud se nesníží riziko. Je to příliš nebezpečné," řekla novinářům jedna z žen v přeplněném nouzovém krytu v základní škole.

Zástupce velitele krizového centra nicméně uvedl, že vzhledem k ústupu dešťů a odtoku velké části vody z jezera opakování úterních masivních záplav už neočekává.

"Voda udeřila jako cunami," prohlásil poštovní doručovatel, kterému se podařilo před přívalem včas uprchnout do druhého patra pošty. Později, když se dostal domů, zjistil, že jeho auto voda přenesla do obývacího pokoje.

Čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu vyjádřil soustrast, což je vzácný projev dobré vůle Pekingu, který chová hlubokou nechuť k vládě Tchaj-peje. Čína považuje Tchaj-wan za své vlastní území, navzdory silným výhradám demokraticky zvolené vlády ostrova, poznamenal Reuters.

Tajfun Morakot v roce 2009 na jihu Tchaj-wanu připravil o život přibližně 700 lidí a způsobil škody za tři miliardy dolarů.

Prohlédnout si 12 fotografií
 
