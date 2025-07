Vízum do USA může zhatit i starý příspěvek. Úřady prověřují, co lajkujete a sdílíte

Spojené státy zpřísňují prověřování žadatelů o víza. Ambasáda v Praze nově vyzývá, aby si žadatelé nastavili své sociální sítě jako veřejné. Americké úřady tak získají přístup k jejich online aktivitám, které mohou rozhodnout o udělení víza, včetně toho, co takzvaně lajkují a sdílí.

V březnu byl francouzskému vědci odepřen vstup do Spojených států kvůli zprávám v jeho telefonu, v nichž kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. | Foto: Reuters

Americká ambasáda v Praze v úterý na sociální síti X vyzvala žadatele o nepřistěhovalecká víza do Spojených států, aby si nastavili své profily na sociálních sítích jako veřejné. Výzva navazuje na červnové oznámení amerického ministerstva zahraničí, podle kterého tamní úřady nově zavádějí komplexní prověřování žadatelů, včetně jejich online aktivit.

Každé rozhodnutí o udělení víza je rozhodnutím o národní bezpečnosti. S okamžitou platností jsou všechny osoby žádající o nepřistěhovalecké vízum typu F, M nebo J vyzývány, aby upravily nastavení soukromí na všech svých osobních účtech na sociálních sítích na „veřejné“, aby se… pic.twitter.com/rNCVtJ0fIy — U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) July 8, 2025

Při vyplňování vízového formuláře typu F, M a F-1 musí žadatel uvést všechny účty, které v posledních pěti letech používal na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok nebo Reddit. Tyto profily by měly být ve veřejném režimu, aby je mohli zástupci amerických úřadů bez omezení kontrolovat.

Oficiálním odůvodněním zpřísnění je snaha předcházet bezpečnostním hrozbám a extremismu. Důvodem pro zamítnutí víza tak může být například lajkování antisemitského obsahu nebo příspěvků spojených s teroristickými skupinami jako Hamás či Hizballáh. Podle deníku The Washington Post interní telegram ministerstva zahraničí nařizuje konzulárním úředníkům, aby hledali "jakékoli známky nepřátelství vůči občanům, kultuře, vládě, institucím nebo základním principům Spojených států".

Kritici ale varují, že v praxi může jít spíš o ideologickou lustraci. Například v březnu byl francouzskému vědci odepřen vstup do Spojených států kvůli zprávám v jeho telefonu, v nichž kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Čeští studenti zatím bez potíží

Podle Vladimíra Cellera, ředitele neziskové organizace YFU, která zajišťuje středoškolské studijní pobyty ve Spojených státech, se obavy o rušení studijních pobytů zatím neprojevily. Podle Cellera se kroky americké administrativy totiž zaměřují spíše na studenty vysokých škol, a přestože se vyskytly komplikace, všichni studenti prý dosud vízum obdrželi.

Podobné zkušenosti potvrzuje i Vanda Adlerová z agentury Education.cz. "Instruujeme studenty, aby si prošli obsah, který lajkují a sdílí, aby tam nebyla nějaká politická, problematická témata. Zatím vše probíhalo bez problémů," uvedla Adlerová pro Aktuálně.cz.

Celler dodává, že jejich organizace spolupracuje se zahraničními partnery, kteří jsou v úzkém kontaktu s americkým ministerstvem zahraničí: "Spojené státy si uvědomují, že jde o důležitou součást jejich kultury i byznysu, a máme od nich informace o tom, na co by si měli studenti při žádosti o vízum dávat pozor," řekl pro Aktuálně.cz.

Pomáhá AI i mobilní aplikace

Podle The Washington Post zároveň přibývá technologických firem, které nabízejí nástroje pro kontrolu sociálních sítí pomocí umělé inteligence (AI). Například společnost Phyllo svou aplikaci propaguje sloganem "Vaše cesta do USA by neměla skončit kvůli starému příspěvku". Program prochází účty žadatelů a vyhodnocuje potenciálně rizikový obsah, jako je "náboženský extremismus", "politický obsah" nebo "propagace nelegálního přistěhovalectví".

Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil vysoké školy, že umožňují na akademické půdě šíření antisemitismu a upřednostňují cizince před Američany. Jeho administrativa také odebrala víza stovkám zahraničních studentů, kteří podporovali Palestinu. Některé z nich dokonce americké úřady zadržely v detenčních zařízeních pro migranty.