Soud zakázal Trumpově administrativě blokovat cizincům studium na Harvardu

Federální soud ve Spojených státech předběžným opatřením zakázal vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa bránit zahraničním studentům mířícím na Harvardovu univerzitu ve vstupu do země, informovala agentura Reuters. Soud už dříve vládní plán zastavil dočasným příkazem, které nyní změnil na předběžné opatření.

Agentura AP k nynějšímu postupu soudu uvedla, že cizinci budou moci do USA cestovat za studiem na Harvardu, dokud nepadne verdikt v hlavním líčení.

Federální soudkyně Allison Burroughsová, která předběžné opatření v pondělí místního času (v noci na úterý SELČ) vydala, uvedla, že případ se týká ochrany základních ústavních práv. "Svobody myšlení, svobody vyjadřování, svobody projevu, z nichž každá je pilířem funkční demokracie a základní pojistkou proti autoritářství," řekla Burroughsová.

Trump vede spor nejen s Harvardem, ale také s dalšími americkými univerzitami. Vysoké školy opakovaně obvinil z toho, že umožňují na své půdě šířit antisemitismus a že upřednostňují cizince z nerovnostářských zemí před Američany. Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová označila Harvard za semeniště protiamerických, antisemitských a teroristických agitátorů. Škola tato nařčení již dříve popřela.

Americký prezident na počátku června podepsal výnos, kterým chtěl zabránit zahraničním studentům mířícím na Harvardovu univerzitu ve vstupu do země. Výnosem, který se týkal Studentského a výměnného návštěvnického programu (SEVP), zároveň vyzval ministra zahraničí Marca Rubia, aby zvážil, zda neodebrat víza těm cizincům, kteří na této univerzitě již studují. Dokument rovněž počítal s výjimkami pro zahraniční studenty, jejichž vstup do USA by byl v národním zájmu.

Soud zablokoval uplatňování výnosu nejprve dočasným příkazem, který platil do pondělí, a následně předběžným opatřením.

Povinně veřejné sociální sítě

Trump minulý týden v pátek uvedl, že jeho vláda jedná s Harvardovou univerzitou, aby dosáhla řešení rozsáhlých pochybení, kterých se škola podle něj dopustila. "Je velmi dobře možné, že dohoda bude oznámena v příštím týdnu," uvedl tehdy prezident. Poznamenal, že zástupci školy jednají vhodně a že se očividně snaží dělat to, co je správné.

Na Harvardově univerzitě v tomto roce studovalo asi 6800 zahraničních studentů, což představuje přibližně 27 procent celkového počtu studentů. Jedná se podle agentury AP o studenty z více než stovky zemí, přičemž většina studuje magisterské či doktorské obory. Zákaz studia by pro univerzitu představoval velkou akademickou i finanční ztrátu.

Americké ministerstvo zahraničí mezitím oznámilo, že vydalo nová pravidla pro udělování víz pro studijní a výměnné pobyty. Podle ministerstva se zpřísní prověrky žadatelů. Ti mimo jiné budou muset nastavit své profily na sociálních sítích jako veřejné, aby si je mohli prověřit američtí úředníci. Budou mimo jiné zkoumat, zda profily žadatelů neobsahují příspěvky namířené proti Spojeným státům, americké vládě, kultuře a základním hodnotám.