Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 18 minutami
"V našem sektoru nikdo pořádně nebyl a pokud tu někdo byl, tak utíkal," popisuje podplukovník elitní 4. brigády ukrajinské Národní gardy situaci v klíčové části fronty severně od Dobropilje u Pokrovsku. Právě tam jeho brigádu minulý týden přesunuli "hasit" kritickou situaci - hrozil zde katastrofální průlom, když Rusové pronikli i za "Novou donbaskou linii".
Už koncem července totiž ruské diverzní skupiny pronikaly slabě obsazenými ukrajinskými pozicemi, aby pak 11. srpna zahájily ofenzivu, která hrozila pádem Dobropilje a obklíčením Pokrovsku. Na jednom úseku dokonce Rusové pronikli přes nákladně budované pevnostní pásmo, neformálně označované jako Nová donbaská linie.

Ruské síly (rudá) zahájily 11. srpna zahájily ofenzívu, která hrozila pádem Dobropilje a obklíčením Pokrovsku. Průlom se však podařilo Ukrajincům (modrá) zastavit.
Bezprostřední zprávy ukrajinských novinářů a vojenských blogerů mluvily minulý týden doslova o katastrofě. Bývalý náčelník štábu Azovu podplukovník Bohdan Krotevyč dokonce napsal prezidentu Zelenskému: "Pane prezidente, upřímně nevím, co přesně vám hlásí, ale informuji vás: na linii Pokrovsk-Kosťantynivka panuje - bez nadsázky - naprostý chaos."

Co se tedy v okolí Pokrovsku vlastně odehrálo? A hlavně - je katastrofa zažehnána?

"Hlavní problém je v tom, že všechny předchozí jednotky, které se tu nacházely, prostě nehlásily vyššímu velení skutečný stav věcí. A nehlásily to proto, že se bály odpovědnosti. Teprve když dorazila naše 4. brigáda, zjistilo se, jaká je reálná situace," uvedl v sobotu exkluzivně pro Aktuálně.cz podplukovník přezdívaný Rubi. Přál si zůstat v anonymitě, ale redakce jeho identitu zná a ví, že se jedná o zkušeného frontového velitele.

Vedení taktické skupiny Pokrovsk podle něj fungovalo tak, že se všichni velitelé jednotek báli hlásit skutečný stav věcí. "Z velení také přicházely nesmyslné úkoly jako znovudobytí Novotoreckého nebo znovudobytí Koptěva. Přitom tady nebylo dost prostředků ani na to, aby se tento úsek fronty stabilizoval. Zbytečné protiútoky přinesly jen zbytečné ztráty."

Podplukovník varuje před virtuální realitou, která vzniká na vyšších štábech: "Situace je složitá, útočným skupinám se zadávají úkoly vyčistit například obce Suvorove a Nikanorivka. O.K., útočné skupiny vejdou a vyčistí samotnou obec. Následně ale někteří plukovníci, kteří se už vidí jako generálové, hlásí nahoru, že Nikanorivku vyčistili úplně, předali pozice a útočné skupiny se přesouvají jinam," popisuje Rubi rozhořčeně.

"Ale ve skutečnosti Nikanorivku 'vyčistili' tak, že už druhý den sem začal znovu pronikat protivník. Proč? Ignorovali remízky a pásy zeleně kolem obcí. Jenže právě tam se koncentruje nepřítel, protože tam se může ukrývat před drony. Do údajně vyčištěných obcí se pak zase vrací a vzniká z toho dojem, že jsme ztratili kontrolu nad oblastí. Jenže ve skutečnosti jsme tuto oblast nikdy plně nekontrolovali," vysvětluje zkušený frontový velitel.

Problémem byly i špatně vycvičené jednotky, jako 173. prapor Teritoriální obrany v oblasti Razina. "Ten jen držel pozice, ale nebojoval. Nepřítel je obcházel skrz zalesněné remízky a zelené pásy mezi poli. Nikdo jeho pohyb nekontroloval," líčí dále podplukovník. Klasické frontové linie podle něj vlastně neexistují, v území nikoho se pohybují skupinky nepřítele o několika vojácích.

I proto je potřeba se vyvarovat pojmů jako "průlom". "Je to prostě jen pohyb nepřítele v prostoru, ale nedošlo zde k žádnému klasickému průlomu," argumentuje Rubi.

Jakmile dorazily dobře vycvičené jednotky, začaly pohyb nepřítele odhalovat a hlásit. "Rusové zde nejsou opevnění, jen se tu pohybují sem a tam. My je čas od času odřízneme, ale opravdu hodně nepřátelských vojáků sem proniklo," popisuje.

Práci jim však komplikují chaotické rozkazy. Když jednotka 4. brigády odhalila ruské vojáky v Zolotém Kolodjazi, vytvořila zde pozorovací stanoviště, protivníka odřízla a začala využívat tanky a bojová vozidla pěchoty k jeho ničení.

"Ale jakmile jsme se tady rozmístili, velení nařídilo přesunout síly do oblasti Vesele, kde byl rovněž odhalen pohyb nepřítele. Byly to jednotlivé skupiny, po jednom či po dvou lidech. Takže všechny síly ze Zolotého Kolodjaze byly přesunuty sem. Situace se trochu stabilizovala, jenže pak byl protivník znovu zaznamenán v oblasti Zolotého Kolodjaze. Takže jsme se opět přesouvali do Zolotého," líčí Ruby válečný chaos.

"V důsledku toho začal nepřítel znovu pronikat do Veselého a dalších míst, například do Hruzkeho… Takový způsob řízení bojových operací lze označit za zločin. Velení přesouvá síly z jednoho úseku do jiného, kde protivník sice není, ale lze jej očekávat. Tím se se odhalují jiné úseky fronty, do kterých pak protivník proniká a provádí diverzní činnost," uzavírá podplukovník svou kritiku vyššího velení ukrajinské armády.

 
