Ruská manželka poslala Čecha na frontu. Prý nešel bojovat, teď se v zajetí omlouvá

Ruský dobrovolnický sbor, který bojuje ve válce na straně Ukrajiny, ve středu zveřejnil video se zajatým vojákem, který tvrdí, že je Čech. Podle dostupných informací se zdá, že jde zřejmě o v Rusku dlouhodobě žijícího Jakuba Jurčagu. Ten tvrdí, že se do války dostal omylem a Rusové ho oklamali - měl totiž na frontě pracovat jako medik.

Jakub Jurčaga se měl narodit v roce 1980 v Havířově. Ve videu zveřejněném na YouTube kanále Ruského dobrovolnického sboru popisuje, že vystudoval Veterinární univerzitu v Brně, kde potkal svou budoucí manželku Olgu Vorontsovu - o tři roky starší Rusku, pocházející z Jekatěrinburgu. Redakci se z veřejně dostupných zdrojů podařilo ověřit, že tam Jurčaga i jeho žena skutečně studovali. Spolu se pak v roce 2011 odstěhovali do vesnice poblíž zmíněného ruského velkoměsta a mají spolu dvě děti. Aspoň tak to popisuje ve videu.

Redakci se podařilo najít také facebookový profil jeho ženy Olgy s řadou příspěvků s fotografiemi, které se na její zdi objevují pravidelně již několik let a na nichž je skutečně muž podobou odpovídající tomu na videu. Redakce také kontaktovala některé jeho známé ze sociálních sítí, ti se ale do doby vydání článku neozvali. Jurčagovo jméno i jméno jeho manželky se pak objevuje rovněž v článku z roku 2015 na webu canicrossového klubu, kde popisují závody psích spřežení na Urale.

Děsivá ruská vesnice a spory se ženou

Když Jakub Jurčaga poprvé přijel do Ruska, zhrozil se. Přivítala ho podle jeho slov rozpadlá chatrč asi 50 kilometrů od Jekatěrinburgu, říká ve videorozhovoru. I tak si ale s ženou žili klidně. Jakub se jako veterinář se zájmem o zvířata dokonce chtěl kvalifikovat na mistrovství světa psích spřežení, už dříve soutěžil na evropském šampionátu. Na profilu jeho ženy lze rovněž nalézt fotografie a výsledky ze závodů.

Všechno se však změnilo v roce 2022 spolu se začátkem války, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině. Kvůli speciální vojenské operaci - jak Kreml válku na Ukrajině nazývá - mezi ním a jeho ženou začaly vznikat problémy. "Manželka řekla, že bude za svou zemi trpět. To já ale nechtěl," říká ve videu Jurčaga.

"Člověk postupně začal cítit, jak se společnost silně militarizuje, co se týče propagandy. Začal jsem se uzavírat do sebe a zůstával na vesnici. Nikam jsem nechodil, ani na soutěže, bylo to odporné," popisuje období po začátku války. Známí z Česka o Jurčagovi začali tvrdit, že jelikož v zemi agresora zůstává, je vrah. Chtěl se tak co nejrychleji dostat pryč z Ruska.

Manželka ho poslala do války

"Chtěl jsem se sbalit a odjet, ale zrovna v tu dobu dětem skončila platnost pasů a český konzulát v Jekatěrinburgu byl uzavřen," popisuje. Když skončila platnost pasu i jemu, úřady na něj začaly tlačit, že si musí udělat ruský pas, pokud chce v zemi zůstat. Jen o týden později Jurčagovi podle jeho slov zavolali z takzvaného vojenkomatu (náborové středisko ruské armády - pozn. red.) s tím, že musí k odvodu. Prošel prohlídkou a než mu zavolali, že jde do války, slíbili mu prý práci medika. "Jeď," řekla mu manželka.

Smlouvu s ruskou armádou podepsal 21. prosince loňského roku. O dva dny později odjel na frontu, popisuje v rozhovoru. Ukrajinci ho však zajali hned o pár týdnů později, 17. ledna 2025. Jurčaga nejprve pomáhal s evakuací mrtvých a raněných vojáků, než jej poslali na motorce do útoku. Jeho kolegové se při útoku ztratili. On sám najel na minu, která mu zranila nohu. Schoval se do příkopu před prolétávajícími drony, odkud se odplazil k ukrajinským pozicím, kde se vzdal. Ve videu dále tvrdí, že chce sloužit v Ruském dobrovolnickém sboru, a odčinit tak svůj dluh Ukrajině.

"Občanům z Česka bych chtěl říct, že Ukrajina je v tomto konfliktu absolutně nevinná, je obětí agresivní expanze Ruska, které neváhá obětovat svůj národ, svoje lidi v krvavém boji, aby získalo nepatrné území. Ani nevím, k čemu jim je. Proto chci poprosit všechny obyvatele České republiky, aby podporovali Ukrajinu," vzkázal ve videu Jurčaga.

Ukrajinská armáda nebo její dílčí složky složky zveřejňují rozhovory se zajatci na sociálních sítích už od samého začátku války. To se stalo terčem kritiky různých neziskových organizací. Například Human Rights Watch už v roce 2022 vyzvala Ukrajinu, aby s publikováním zajateckých interview skončila. Podle ní tím porušují Ženevské úmluvy, protože ruským vojákům kvůli videím hrozí zastrašování a postih po propuštění. Navíc není možné nezávisle ověřit, že zajatci nebyli nijak ovlivňováni nebo jim nebylo vyhrožováno.