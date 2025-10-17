Zahraničí

Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

ČTK ČTK
před 51 minutami
Rezignaci v pátek oznámil námořní admirál Alvin Holsey, jenž koordinuje údery Pentagonu na lodě v Karibiku, které USA viní z pašování drog z Venezuely. Holsey vyjádřil znepokojení ohledně mise v Karibiku a mezi ním a ministrem obrany Petem Hegsethem vznikl spor, píše deník The New York Times (NYT). Zpráva o rezignaci přišla poté, co Američané potopili další člun; tentokrát údajně někdo přežil.
Admirál Alvin Holsey, který koordinuje údery Pentagonu na lodě, jež USA viní z pašování drog z Venezuely, na svůj post v pátek rezignoval.
Admirál Alvin Holsey, který koordinuje údery Pentagonu na lodě, jež USA viní z pašování drog z Venezuely, na svůj post v pátek rezignoval. | Foto: Reuters

Holsey stojí v čele velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe. Velitel svůj post opustí na konci roku, po méně než roce ve funkčním období, které obvykle trvá tři roky, a to uprostřed největší vojenské operace v jeho 37leté kariéře, píší NYT, které jeho odchod označují za náhlý.

Související

Američané zaútočili na další loď, která údajně pašovala drogy. Poprvé někdo přežil

americký torpédoborec

"Ve chvíli, kdy americké síly posilují svou přítomnost v Karibiku a napětí s Venezuelou dosahuje bodu varu, odchod našeho nejvyššího velitele v regionu je alarmujícím signálem nestability uvnitř velitelské struktury," uvedl podle serveru Axios demokratický senátor Jack Reed v reakci na Holseyho odchod.

Pentagon v poslední době posílil svou přítomnost v regionu na 10 tisíc vojáků v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Od začátku září americké síly zaútočily nejméně na pět lodí u pobřeží Venezuely a zabily přinejmenším 27 lidí, kteří podle Bílého domu pašovali drogy. Američtí představitelé podle NYT v soukromí dávají jasně najevo, že hlavním cílem útoků je sesazení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Řada právních odborníků a zákonodárců však zpochybňuje tvrzení administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že může jako nepřátelské vojáky legálně zabíjet osoby, které podezřívá z pašování drog, místo toho, aby je zadržela a trestně stíhala. Z hlediska vnitrostátního práva americký Kongres v tomto případě neschválil ozbrojený konflikt, připomínají NYT.

Související

Maduro se ohradil proti Trumpovi. CIA podle něj plánuje ve Venezuele převrat

Venezuela's President Nicolas Maduro leads rally on the Day of Indigenous Resistance, in Caracas

Z hlediska mezinárodního práva musí být mimostátní skupina ozbrojená, organizovaná, musí mít centralizovanou velitelskou strukturu a podnikat nepřátelské akce, aby mohla být považována za nepřátelskou stranu v ozbrojeném konfliktu. V takovém případě by mohli být její členové zabiti pouze na základě svého statusu, píší NYT.

Americká armáda ve čtvrtek podnikla v Karibiku další úder na plavidlo, které spojuje s pašováním drog z Venezuely. Je to zřejmě první případ, kdy po útoku zůstali přeživší. Videa předchozích útoků, které Trumpova administrativa sdílela, ukazovala zcela zničené lodě.

 
Mohlo by vás zajímat

„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu

Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu

Blafuje Putin, nebo skutečně došlo na tu pověstnou ruskou červenou linii?

Blafuje Putin, nebo skutečně došlo na tu pověstnou ruskou červenou linii?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Venezuela Drogy námořnictvo pašeráctví Nicolás Maduro Donald Trump

Právě se děje

před 3 minutami
„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

„Tomahawky potřebujeme doma.“ Trump otáčí po hovoru s Putinem

Ještě před několika dny to vypadalo, že prodej raket Tomahawk Kyjevu je na spadnutí, po rozhovoru s Putinem však Trump otáčí.
před 6 minutami
Skandál u Schumacherových nabírá šokující směr, obvinění míří i na bývalou sestru

Skandál u Schumacherových nabírá šokující směr, obvinění míří i na bývalou sestru

Švýcarský soud řeší, zda šlo o znásilnění, nebo rafinované vydírání. Případ z Glandu se dál zamotává.
před 9 minutami
Mladý český zázrak září dál. Valentová odklidila z cesty i nasazenou šestku

Mladý český zázrak září dál. Valentová odklidila z cesty i nasazenou šestku

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová postoupila na turnaji v Ósace do semifinále. Šestou nasazenou Srbku Olgu Danilovičovou porazila 4:6, 6:2, 6:3.
před 15 minutami
Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Seriál Kamarád se zabývá otázkou, jak je možné, že odsouzený učitel znova učí a společnost tomu neumí zabránit.
Aktualizováno před 19 minutami
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

ŽIVĚ
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 21 minutami
Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek opět podal žalobu na deník The New York Times o 15 miliard dolarů (317,7 miliardy korun) za pomluvu.
před 37 minutami
"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"O autentičnosti těch výroků žádný soud nevyslovuju, ale nejsou určitě všechny vykonstruovány," uvedl Klaus.
Další zprávy