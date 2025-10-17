Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

Holsey stojí v čele velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe. Velitel svůj post opustí na konci roku, po méně než roce ve funkčním období, které obvykle trvá tři roky, a to uprostřed největší vojenské operace v jeho 37leté kariéře, píší NYT, které jeho odchod označují za náhlý.
"Ve chvíli, kdy americké síly posilují svou přítomnost v Karibiku a napětí s Venezuelou dosahuje bodu varu, odchod našeho nejvyššího velitele v regionu je alarmujícím signálem nestability uvnitř velitelské struktury," uvedl podle serveru Axios demokratický senátor Jack Reed v reakci na Holseyho odchod.
Pentagon v poslední době posílil svou přítomnost v regionu na 10 tisíc vojáků v rámci toho, co označuje za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi. Od začátku září americké síly zaútočily nejméně na pět lodí u pobřeží Venezuely a zabily přinejmenším 27 lidí, kteří podle Bílého domu pašovali drogy. Američtí představitelé podle NYT v soukromí dávají jasně najevo, že hlavním cílem útoků je sesazení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Řada právních odborníků a zákonodárců však zpochybňuje tvrzení administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že může jako nepřátelské vojáky legálně zabíjet osoby, které podezřívá z pašování drog, místo toho, aby je zadržela a trestně stíhala. Z hlediska vnitrostátního práva americký Kongres v tomto případě neschválil ozbrojený konflikt, připomínají NYT.
Z hlediska mezinárodního práva musí být mimostátní skupina ozbrojená, organizovaná, musí mít centralizovanou velitelskou strukturu a podnikat nepřátelské akce, aby mohla být považována za nepřátelskou stranu v ozbrojeném konfliktu. V takovém případě by mohli být její členové zabiti pouze na základě svého statusu, píší NYT.
Americká armáda ve čtvrtek podnikla v Karibiku další úder na plavidlo, které spojuje s pašováním drog z Venezuely. Je to zřejmě první případ, kdy po útoku zůstali přeživší. Videa předchozích útoků, které Trumpova administrativa sdílela, ukazovala zcela zničené lodě.