Vědec si myslel, že manželka zahlédla grizzlyho. Pak zjistil, že vyhrál Nobelovu cenu

před 19 minutami
Laureáta letošní Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství Freda Ramsdella se o jeho úspěchu podařilo Královské švédské akademii věd informovat až mnoho hodin poté, co zveřejnila jména nositelů. Ramsdell byl totiž na turistické výpravě v divočině, informoval britský deník The Guardian.
Čerstvý držitel Nobelovy ceny za Lékařství Fred Ramsdell.
Čerstvý držitel Nobelovy ceny za Lékařství Fred Ramsdell.

Americký imunolog si myslel, že jeho žena v odlehlé oblasti státu Wyoming zahlédla medvěda grizzlyho, když v pondělí náhle vykřikla, načež zjistil, že vyhrál nejprestižnější cenu v oblasti vědy, píše agentura Reuters.

Vědec ocenění získal spolu s Američankou Mary E. Brunkowovou a Japoncem Šimonem Sakagučim za objevy v oblasti takzvané periferní tolerance. Letošní laureáti Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství odhalili další způsob, jak tělo udržuje svůj imunitní systém pod kontrolou.

V pondělí se komisi podařilo o významném úspěchu informovat jen Sakagučiho, uvedl Thomas Perlmann z Karolínského institutu.

Když Karolínský institut ve Stockholmu oznámil jména laureátů, byla na západním pobřeží USA hluboká noc. Ráno Ramsdell podle všeho vyrazil na túru do hor a zastihnout se jej podařilo až večer.

Perlmann řekl, že Ramsdell a jeho manželka se vraceli do hotelu, aby opravili něco na autě, když si Ramsdellova žena zapnula mobilní telefon a uviděla zprávy. "Byli stále v divočině, kde je spousta medvědů grizzly, takže byl docela znepokojený, když slyšel její výkřik," řekl Perlmann agentuře Reuters.

Švédská Královská akademie věd měla problém také při pokusu kontaktovat Mary E. Brunkowovou - oba vědci působí na západním pobřeží USA, kde je devítihodinový časový posun v porovnání se Stockholmem - ale nakonec se podařilo ji o úspěchu, kterého dosáhla, informovat.

"Zazvonil mi telefon, uviděla jsem číslo ze Švédska a pomyslela si: ´To je jen spam‘, tak jsem telefon vypnula a spala dál," vysvětlila Brunkowová. Nakonec ji, jejího manžela a psa vzbudili reportéři.

V roce 2020 měla Nobelova komise podobné potíže s kontaktováním vítězů ceny za ekonomii. Když Bobu Wilsonovi uprostřed noci zazvonil telefon ve Stanfordu, odpojil jej, takže komise musela zavolat jeho ženě. Básník a hudebník Bob Dylan několik týdnů ignoroval svou Nobelovu cenu za literaturu za rok 2016, zatímco cena za fyziologii a lékařství za rok 2011 byla oznámena až poté, co se zjistilo, že jeden z vítězů zemřel několik dní předtím.

 
