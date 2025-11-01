Zahraničí

Tohle už neopravíte. Satelitní snímky odhalily pořádnou "díru" v ruských plánech

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 1 hodinou
Rusko ve svých skladech uchovává 300 starých tanků, které jsou v podstatě nepoužitelné. Země tak musí podle výpočtů analytiků počítat ve svých plánech se ztrátou 13 % tanků ze své celkové zásoby. Jde o tanky T-64 ze 70. let, které sice nejsou nejstaršími kousky ve skladech Kremlu, ale jejich zrezivělý stav je činí nejméně použitelnými.
Záběry ukazují využití ukrajinského tanku T-64 ukrajinskými vojáky na frontě | Video: Reuters

Celkově je ve skladech 450 tanků T-64, z nichž 300 je podle analytika, který na sociálních sítích vystupuje jako Jompy a který zkoumá satelitní snímky, v dezolátním stavu. Dvaačtyřicetitunové tanky, které se převážně nachází v rezervní základně na Sibiři, jsou v tak špatném stavu, že by nebylo ekonomicky únosné je opravit.

Problém to je hlavně pro dvě ruské továrny na tanky: Uralvagonzavod a Omsk. "Oba závody vyrábějí většinu svých ‘nových’ tanků tím, že nainstalují nové systémy a někdy i nové věže do starých korb. Počet starých tanků, které se dají opravit, se jim díky nepoužitelným T-64 výrazně snižuje," popisuje válečný analytik David Axe.

Podle analytika je pravděpodobné, že Uralvagonzavod vyrábí některé tanky modelu T-90M tím, že svaří základy ne starých, ale nových korb, ale v tomto případě jde o nákladnou a náročnou práci, která je i kvůli sankcím pro továrnu stále méně dostupnou variantou.

Proto je výroba nových tanků v Rusku závislá spíše na zásobách dílů ze starých strojů. "A tyto zásoby jsou pravděpodobně mnohem menší, než by se na první pohled mohlo zdát," upozorňuje Axe.

Tři sta tanků T-64 je podle Jompyho nepoužitelných hlavně proto, že by Kreml neměl prostředky na jejich renovaci. "Není to tak, že by rezavý trup tanku nebylo možné obrousit, opravit a vybavit novými automobilovými a elektronickými komponenty. Je to jen otázka peněz a času a toho, jak moc je Kreml ochoten plýtvat svými zdroji," poznamenal analytik.

Pro Rusko je tak lepší opravit jiné, funkčnější modely tanků, které jsou sofistikované, ale jednoduché a spolehlivé, než odstraňovat rez z hromady tanků T-64, které jsou navíc ve své podstatě spíše ukrajinské než ruské, protože se vyrobily v 70. letech v Charkově a jediné ruské jednotky, které je v boji využívají, jsou stejně ukrajinští separatisté. 

"Rusové mají nyní k dispozici dva tisíce tanků modelů T-55, T-62, T-72 a T-80, které stále stojí ve skladech. Ty by měly Kremlu zajistit tankový byznys na několik dalších let," uzavírá Axe.

