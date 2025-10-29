Spolek Dárek pro Putina spustil sbírku na raketu Dana 1 minulou středu. Potřebných 12,5 milionu korun na "střelu, která dokáže zasáhnout Moskvu nebo Petrohrad", se vybralo za necelé dva dny. Mnoho lidí projekt podpořilo, ovšem reakce některých politiků a komentátorů byly velmi odmítavé.
"Zvrácenost a popření veškeré lidskosti," reagovala minulý týden na sbírku Kateřina Konečná, současná předsedkyně hnutí Stačilo!. Podle ní by se mělo přispívat na "zdravotní pomůcky a léky českých občanů" místo zbraní, které zabíjejí.
Nově zvolený poslanec za SPD Jaroslav Ševčík začal dárcům rovnou vyhrožovat: "Jsou to blázni a exhibicionisté. Tento nápad hraničí s idiocií… A doporučoval bych případným dárcům, ať neuvádějí své adresy, aby se pak nedivili, co se jim třeba může stát," uvedl pro Parlamentní listy.
"Kdyby měla Ukrajina několik tisíc raket s plochou dráhou letu, jako je ta pojmenovaná po Daně Drábové, válka by nikdy nezačala," řekl pro DVTV Martin Ondráček, který stojí za celým projektem Dárek pro Putina.
Ostrá debata se rozhořela i na Facebooku, kde Vlastimil Veselý, předseda Společnosti pro obranu svobody projevu, označil organizátory sbírky za "partičku českých fanatiků", kteří by měli být stíhání podle § 406 trestního zákoníku. Ten hrozí vězením nebo výjimečným trestem za přípravu útočné války.
"Pokud se vám nelíbí myšlenka přímo rakety pro napadenou zemi, která se již tři a půl roku brání, můžete přispět na drony či lékárničky pro vojáky," reagoval na Veselého poznámku novinář a komentátor Jindřich Šídlo.
"Z právního hlediska je to nesmysl"
"Ten konflikt je celkem jasně definovaný. Je zřejmé, kdo je agresor a kdo obránce. Ukrajina tady nevede žádnou útočnou válku," řekl v úterý pro Aktuálně.cz Miroslav Krutina z advokátní kanceláře Krutina Múka. Podle něj je nařčení z útočné války čistá propaganda, která úmyslně zakrývá, kdo je agresorem.
"Smysl té sbírky je jasný - podpořit bránící se stranu. Nic víc za tím není," má jasno odborník.
Zmíněný zákon hovořící o útočné válce se přitom podle Krutiny nevztahuje na jednotlivce. "Tento paragraf se týká válečného konfliktu, kterého se Česká republika účastní jako stát. To, že nějaký dobrovolník nakoupí zbraň, nezatahuje Česko do válečného konfliktu. Je to akce soukromé osoby, České republiky se tak sbírka netýká žádným způsobem," vysvětlil Miroslav Krutina pro Aktuálně.cz.
"Umím si představit, že by se tím mohly v případě trestního oznámení orgány zabývat. Ale neumím si představit, že by si to vyložily tak, že se Česká republika zapojuje na základě této sbírky na raketu do útočné války. Tyto dvě podmínky tam prostě nejsou splněny," dodal právník.
Střelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého dosahu. Podle Dárku pro Putina má nová střela dolet 3000 kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1150 kilogramů. Střely používají proudový motor, pravděpodobně původně určený pro cvičné letouny Aero L‑39 Albatros, kterých má Ukrajina ve skladech dostatek.