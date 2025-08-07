Zahraničí

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu

Smažené mořské plody.
Italská snídaně - cornetto s pistáciovou náplní a káva.
Chobotnicový salát.
před 1 hodinou
Italská kuchyně se od české dost liší. Náš typický oběd je většinou rozdělen na polévku, hlavní jídlo a dezert. V Itálii si polévek moc neužijete, existují, ale většinou jsou mnohem hustější. Jedná se spíš o nějaké regionální speciality. V dalším článku ze série Léto s Aktuálně se podíváme na to, jak vypadá italské menu, co si vybrat a jaké místní speciality byste měli ochutnat.

Jak vypadá jídelní lístek v Itálii? Menu je rozděleno do řady kategorií, klasicky se začíná předkrmem, což bývají třeba salámy, sýry nebo smažená či grilovaná zelenina.

Antipasti

Mezi oblíbenými předkrmy můžete zejména v Římě najít supplì, na Sicílii pak arancini. Obě varianty představují smažené rýžové předkrmy s náplní, liší se především tvarem. 

Tip: Zkuste fiori di zucca - smažený cuketový květ plněný mozzarellou. Ochutnejte také artyčoky v jakékoliv podobě. 

Primi

"První chod" je složen z pokrmů typu těstoviny nebo risotto, které se v Česku považují spíše za hlavní chod. Velikost porce hlavnímu chodu i odpovídá.

Především risotto bývá velmi syté a připravuje se podstatně složitější technikou než jeho česká napodobenina. Na stůl vám přistane rizoto s krémovou, až tekutou konzistencí. Správně by rýže neměla být úplně měkká a už vůbec ne rozvařená. 

Související

Sicílie vás překvapí místními specialitami, výhledy, čistým mořem, ale i nepořádkem

Itálie, Sicílie, Léto s Aktuálně
42 fotografií

Secondi

"Druhý chod" se většinou skládá z ryb, masa nebo mořských plodů, příloha se objednává zvlášť. Pokud jste blízko moře, neváhejte a objednávejte si mořské plody a ryby. Nebudete litovat. Kvalitou předčí cokoliv, co si dáte v Česku. 

Dolce

"Ci vuole un dolce." Tuto větu uslyšíte na konci každé večeře, protože právě sladkou tečkou končí většina posezení v restauraci. Dnes už se italská kuchyně dostala do českého povědomí, na dovolené tedy ochutnejte něco jiného než tiramisu.

Skoro každé město má vlastní specialitu, na kterou jsou místní náležitě pyšní. Zeptejte se jich, co ochutnat!

Po jídle se pije amaro - hořký bylinkový likér, který vám pomůže vše strávit. 

Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce.  Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem).

Placení účtů

Běžně se v Itálii nedává dýško. Pokud budete se servisem spokojení, můžete nějaké euro navíc nabídnout, ale je možné, že vás odmítnou. Na účtu totiž najdete naúčtované tzv. coperto, částku cca dvě až čtyři eura za každého strávníka u stolu. 

Snídaně

Typická italská snídaně je vždy sladká. Vychutnejte si například kávu s čerstvým cornettem, což je italská verze croissantu s různými příchutěmi a náplněmi. Dopoledne si můžete objednat cappuccino. 

Aperitivo

Místo piva se v Itálii chodí na aperitivo. Může to být aperol nebo třeba moderní limoncello spritz. Ke drinku většinou dostanete brambůrky nebo něco malého k zakousnutí. 

Související

Levná Albánie už v letoviscích neplatí. Nízké ceny hledejte v jejím vnitrozemí

Albánie - Léto s Aktuálně
11 fotografií

Regionální speciality

Itálie je zemí plnou kontrastů a to platí i pro kuchyni. Každé město i region mají vlastní speciality, které byste si neměli nechat ujít, pokud si chcete z dovolené dovézt také nové kulinářské zážitky. Kuchyně italského jihu se výrazně liší od italského severu, což je dané jak historií, tak i dostupností surovin. 

Burrata 

Máte rádi mozzarellu? Tak to tento sýr z Apulie musíte vyzkoušet! Jedná se o krémovější verzi. Vypadá na první pohled velmi podobně, ale překvapení přijde, když sýr rozkrojíte. Vnitřek se vám rozteče na talíř, je totiž naplněný lahodnou stracciatellou. 

Stracciatella 

Tip pro milovníky krémových sýrů, měkká stracciatella se vám bude doslova rozplývat na jazyku. Sýr najdete jakožto ingredienci v řadě receptů, výtečný je ale i jen s nakrájeným rajčetem a kapkou olivového oleje. 

Související

Láká vás Katánie? Připravte se na výborné jídlo, historii a překvapivý nepořádek

Sicilie, Katánia, cestopis
30 fotografií

Cacio e pepe

Římská specialita "cacio e pepe" je omáčka na těstoviny, která vás okouzlí svou jednoduchostí. Na její přípravu jsou třeba jen dvě ingredience "cacio" - sýr pecorino a "pepe" pepř. Omáčka je velmi výrazná a pokrm může být díky pepři až pálivý. 

Maritozzi

Nesmíme vynechat ani speciality sladké římské kuchyně, především tento typický dezert naplněný šlehačkou, kterým dívky v minulosti ohromovaly své milé. 

Pizza fritta

Smažená pizza je jednou ze specialit neapolské kuchyně. Jedná se o menší kus těsta s náplní, který se složí do kapsičky, která se následně usmaží. V Neapoli je k dostání na každém rohu. 

Babà

Související

Jaké speciality ochutnat na Krétě? Dejte si souvlaki, mořské plody a hlavně předkrmy

Kréta, seriál, jídlo
14 fotografií

Jeden z nejslavnějších opilých dezertů pocházející z Neapole. Typicky se jedná o nadýchaný korpus ponořený v rumu. Narazíte ale i na modernější verze, kupř. s ovocem či šlehačkou. 

Orecchiette

Drobné těstoviny z Apulie, které svým tvarem připomínají ouška (orecchie), se podávají s omáčkou. Najdete je v celém regionu. Dříve se vyráběly výhradně ručně, dnes se vyrábí i průmyslově.

Pesce fresco

V překladu "syrové ryby" najdete především na jihu Itálie. Čerstvé plody moře nebo ryby se konzumují vychlazené, většinou jen pokapané citronem. Tuto pochoutku nenajdete všude, spíše v restauracích, které se specializují na ryby. Jedná se o gurmánský zážitek, který byste si neměli nechat ujít. 

