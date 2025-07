Jaké speciality ochutnat na Krétě? Dejte si souvlaki, mořské plody a hlavně předkrmy

Krétská kuchyně vychází z klasické středomořské, ale jsou zde určité speciality. Pokud nejedete na pobyt s "all inclusive", mohou se vám hodit tipy z tohoto článku, který vznikl v rámci seriálu Léto s Aktuálně.

Souvlaki

Asi nejtypičtějším a nejčastěji vyhledávaným jídlem na Krétě je souvlaki. Jde o vepřový (choirino) nebo kuřecí (kotópoulou) špíz na špejli. V jídelníčku vás může překvapit velmi nízká cena - třeba 1,5 eura za souvlaki. Jenže to je cena za jednu špejli. běžná porce jsou přitom dvě až tři špejle.

Téměř všude dostanete za přílohu automaticky hranolky. Tady jim ale říkají "patátes", tedy brambory. Když si to přeložíte, třeba na jídelním lístku, mohli byste si myslet, že vám naservírují vařené brambory. Na ty na Krétě ale vesměs nenarazíte.

V letoviscích souvlaki nabízejí jako tzv. "plate", tzn. porce na talíři s hranolky a oblohou. Součástí mohou být tzatziky nebo jiná "omáčka". Vyjde to dráž než koupení samostatných špejlí, ale získáte větší porci s rozsáhlou přílohou.

Gyros

Druhým nejčastějším jídlem je gyros. A nelekněte se, že někde tomu říkají kebab. To je trochu zmatení, protože jako kebab někde zakoupíte válečky mletého ovčího masa. Když si objednáte gyros, tak vždy dostanete na grilu opečené malé kousky masa, opět vepřové nebo kuřecí, a to buď v chlebu (pita) nebo na talíři s velkou přílohou na talíři, kterou budete mít problém sníst. Hranolky na Krétě dostanete i do té pity.

Pokud sháníte levné jídlo, tak gyros v pitě je vaše volba! Zpravidla stojí kolem 4,5 eura. Zároveň jde o nejtučnější a nejméně zdravá jídla, která na ostrově seženete.

Vít Skála Vít Skála s manželkou Lucií v roce 2020 zakoupili pozemek na Krétě, kde si svépomocí staví dům. Impulzem k tomuto kroku bylo Vítovo hluboké vyhoření v roce 2020 způsobené dlouhodobým stresem a pracovním přetížením. Po padesátce tak začínají znovu v "cizí" zemi, prakticky od píky. Stále tam bydlí v provizorních podmínkách. Do letošního podzimu snad dům konečně dokončí. O detailech, které jejich přesun na Krétu provázely, a o životě na Krétě nepravidelně píší na svůj blog movetocrete.com, kde popisují i jednotlivé etapy stavby. Přibližují život na Krétě z pohledu cizince, který tam není pouze na krátké dovolené. Na Instagramu zveřejňují fotky z běžného života a Vít píše různé každodenní postřehy na svém X účtu. Každou sobotu pak publikuje delší vlákno věnované vždy jednomu konkrétnímu tématu. Už má za sebou 64 vláken, některá si přečte i přes sto tisíc lidí. Nyní se o některé postřehy dělí i se čtenáři webu Aktuálně.cz.

Mousaka

Něco zcela jiného je mousaka. Podobá se lasagním, ale lasagně to nejsou. Na talíř vám dají kostku obsahující mleté hovězí, případně jehněčí maso, a bešamel. Místo těstovin jsou plátky brambor nebo lilku. Určitě stojí za otestování!

Ryby

Na Krétě budete chtít nejspíš ochutnat místní ryby. Patří mezi nejdražší jídla, což je možná trochu zvláštní, když je tady volně chytají v moři, ale je to tak. Nelekněte se, že v jídelním lístku uvidíte u ryb částky 50, 60 i více eur. To jsou ceny za kilogram. Jedna ryba mívá 250 až 500 g, když je větší.

V mnoha restauracích si můžete přímo konkrétní rybu vybrat z chladicího boxu. Ryby se dělí do kategorií "A" a "B". "A" jsou větší a masitější, mají snadno oddělitelné kosti. U ryb kategorie "B" najdete více jemných kostiček, obtížněji se jedí. Neznamená to ale, že nejsou chutné. Jsou menší a levnější.

Často vám nabídnou i sardinky (sardeles) nebo ančovičky (gauros). Dostanete porci smažených nebo grilovaných rybiček, které vás chuťově určitě nezklamou!

Kalamáry a krevety

Z mořských plodů jsou populární i kalamáry a krevety. Je dobré se ptát, zda mají čerstvé, protože někdy i v přímořských restauracích mohou mít mražené. Umí je dobře připravit, takže i mražené nemusí být špatná volba. Ale pokud jste na Krétu dorazili na týdenní dovolenou, určitě raději ochutnáte čerstvé suroviny.

Předkrmy

Pro středomořské i krétské stravování je typické využívání předkrmů (starters/meze). Doporučuji využít! Ochutnáte tak větší množství místních specialit za rozumné peníze. "Starters" jsou malinké talířky, jeden stojí obvykle 3 až 4 eura a sdílí je veškeré osazenstvo stolu.

Podle toho, kolik vás bude, si můžete objednat dva až pět takových talířků. Příjemně se tak připravíte na hlavní chod, kterým může být souvlaki, gyros, mousaka, ryba nebo něco jiného.

Můžete si objednat například talířek sardinek, ančoviček, kalamár, krevet, tzatziků a dalších specialit. Opravdu delikatesní je i "saganaki cheese", což je smažený sýr, někde polévaný medem.

Dalším typickým krétským jídlem jsou šneci (salingaria), které jsem ale sám dosud neochutnal, tak nemohu poreferovat. Objednat se dají také mušle (mydia), chobotnice (chtapodi), steak i další dobroty.

Pivo a víno

A co si dát k pití? Čepované pivo nemají všude a často dostanete jen pivo v lahvi nebo plechovce. Víno obecně nemají na Krétě moc dobré. Než si dát dvě deci rozlévaného nebo lahvinku místního vína za 15 až 25 eur, zpravidla postačí a chuťově není o moc horší tzv. domácí víno neboli "house wine". Půllitrovou karafu pořídíte cca za 4 eura. Mívají bílé i červené.

Pozornost na účet podniku

Ke starým dobrým zvykům krétského stolování patří, že když si objednáte, donesou vám zadarmo vodu, chleba a několik druhů pomazánek, které si na chleba mažete. Zpravidla olivovou, rajčatovou a jogurtovou.

Když dojíte hlavní chod a už se chystáte platit, dostanete někdy jako pozornost podniku nakrájené ovoce, popřípadě i něco sladkého, kopeček zmrzlinky a/nebo panáčka rakie.

Žel, za poslední roky se toto dost mění a mnohde vám žádný předkrm ani zákusek už nedají, byť dříve to byl standard. Někdy si účtují za vodu nebo za chleba.

V každém případě krétská kuchyně je dobrá, personál velmi ochotný a milý. Často se s vámi dají do neformálního rozhovoru. A že nejdéle budete čekat na placení, než vám přinesou účet, se nedivte. Užívejte pohody, klidu a času bez spěchání!