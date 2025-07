Sicílie vás překvapí místními specialitami, výhledy, čistým mořem, ale i nepořádkem

V rámci druhého dílu věnovaného Sicílii se vypravíme do Katánie a blízkého okolí. Město disponuje letištěm, kam se dají z Prahy často sehnat levné letenky (kolem 1500 korun). Velkou výhodou Sicílie je hezké a teplé počasí i přes většinu podzimu nebo zimy.

Pokud máte v plánu navštěvovat více měst, nejlepší variantou je půjčit si auto. Nemusíte se spoléhat na hromadnou dopravu, která je drahá a nespolehlivá. Dejte si ale pozor! Na jihu Itálie je provoz velmi dynamický, až divoký, zvládnutelný jen pro dobré řidiče.

Katánie

Catania je druhé největší město Sicílie, a pokud se tam vypravíte na dovolenou, připravte se na výborné jídlo, dlouhou historii i překvapivý nepořádek. Město se nachází nedaleko sopky a dodnes můžete v průběhu procházky zažít pozůstatky erupcí. Možná z tohoto důvodu se místní tolik netrápí nepořádkem, centrum bývá relativně uklizené, jakmile však projdete do boční uličky, budete mírou odpadků zneklidněni. Je to škoda, poněvadž Katánie je opravdu zajímavým místem, mnoho turistů se zde zastaví jen na jeden den a jede dál. Přinášíme vám tipy na nejkrásnější památky, které byste určitě neměli vynechat:

Projděte se po centru, navštivte katedrálu sv. Agáty, místní světice, které místní pořádají každoročně pompézní procesí, během nějž ožije celé město. I přesto, že svatostánek má barokní háv, uvnitř najdete i pozůstatky staré výzdoby z doby normanských králů, která byla poničena zemětřesením. Na hlavním náměstí se také nachází velmi netypická fontána, jejíž hlavní dekorací je drobný sloník z lávového kamene, který podpírá egyptský obelisk. Slona i odkaz na světici najdete dokonce na erbu města.

Badia di San Agata

Opatský kostel, který se nachází hned za rohem od katedrály, nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů vůbec. Vystoupejte 40 metrů nad náměstí a užijte si nádhernou podívanou na střechy lemující město i rozhled do dalekého okolí.

Benediktinský klášter San Nicolò

Asi nejkrásnější komplex, který se ve městě nachází, se dá navštívit jen s průvodcem. Během prohlídky, která trvá něco před hodinu (a stojí kolem 10 eur) se podíváte do zahrad, navštívíte nádvoří i podzemí či pokoje nejvyšších církevních představitelů. Historie kláštera sahá až do antiky a je to jedna z nejzajímavějších staveb v Katánii.

Místní kuchyně:

Jako ve zbytku Sicílie i zde najdete klasické pokrmy jako arancini nebo pasta alla norma. V létě bývá na ostrově nesnesitelné horko (klidně i kolem 40 stupňů), místní tomu tedy přizpůsobují i své stravovací návyky: k snídani si dávají zmrzlinu (samotnou, se šlehačkou, nebo ve sladké briošce). Jeden z nejvíce osvěžujících nápojů je tzv. granita, ledová tříšť s rozmixovaným čerstvým ovocem, citrony. Někde můžete narazit i na dospěláckou verzi s alkoholem. Nyní se ale podívejme na konkrétní místní speciality:

Ochutnejte lahodný koláček ve tvaru prsa - cassata. Místní specialitou je koňské maso, ač se tato volba nemusí zdát na první pohled lákavá, nebojte se. Koňské maso i různé produkty z něj jsou velmi chutné a šťavnaté.

Čerstvé ryby seženete na trhu, kde to žije především ráno. Pokud máte chuť na čerstvé mořské plody, doporučujeme si přivstat. Pokud po ránu nestihnete trhy, zajděte si do rybí restaurace na rohu - La Paglia Antica Trattoria.

Etna

Na Sicílii se nachází i jedna z největších i nejaktivnějších sopek v Evropě. Pro místní obyvatelé je Etna zároveň prokletím i požehnáním. Okolí sopky má velmi úrodnou půdu a pěstuje se tam nejlepší víno. Láká vás výstup na Etnu? Na výlet se dobře připravte, především si vezměte vhodnou a pevnou obuv. Lávové podloží může dokonce vaše boty poškodit, berte tedy v potaz i toto. Na výlet si vyhraďte celý den, pokud se obáváte, že byste se ztratili, vydejte se na sopku v rámci organizovaných výletů s průvodcem (stojí asi 30 eur).

Syrakusy

Syrakusy založené Řeky byly již od antiky zcela zásadním kulturním a mocenským centrem. Největší rozkvět zažilo v minulosti a dnes můžeme hledat jeho zašlou slávu mezi ruinami starých památek, jako jsou řecké divadlo, Apollonův chrám, nebo v podzemí středověkých katakomb pod rozpadlým kostelíkem San Giovanni. Milovníci archeologie si přijdou na své v muzeu Paolo Orsi, fanoušci moderní architektury nesmí vynechat Santuario della Madre Vergine delle Lacrime.

Taormina

Taormina se v posledních letech dostala do celosvětové povědomí hlavně díky populárnímu seriálu Bílý lotus, který se tam odehrává. Není ale pravdou, že dříve by bylo město neznámé, již v antice bylo zásadní pro svoji strategickou polohu a v 19. století se stalo oblíbenou dovolenkovou destinací aristokracie. Městečko je položené na kopci a ohromí vás úžasnými sceneriemi a pohledy na moře. Jedná se o jednu z nejromantičtějších destinací na světě, odpovídají tomu bohužel i ceny hotelů a jídla.

TIP: Navštivte jedno z nejkrásnějších a nejzachovalejších řeckých divadel, odkud je úžasný výhled do okolí (lístky kupte online a vyhněte se čekání) nebo městskou pláž u Isola Bella.