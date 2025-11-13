Zahraničí

V Německu zadrželi dalšího člena Hamásu v případu obstarávání zbraní k útokům

před 2 hodinami
Německá policie ve čtvrtek zadržela dalšího člena palestinské teroristické organizace Hamás. Podle generálního státního zastupitelství v Karlsruhe je podezřelý, že se zapojil do obstarávání zbraní pro útoky na izraelské či židovské objekty v Německu nebo jinde v Evropě.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: iStock

Muže policisté zadrželi ve vlaku po příjezdu z Dánska. Už v úterý zadrželi po příjezdu z Česka jiného podezřelého člena Hamásu. Celkem je už v případu šest zatčených.

Policisté Mahmúda Z. narozeného v Libanonu zadrželi podle prokuratury ve čtvrtek ráno ve vlaku, který mířil z Dánska do severoněmeckého města Flensburg. Viní jej z porušení zákona o kontrole válečných zbraní a zbrojního zákona. "Mahmúd Z. se zapojil do obstarávání zbraní pro teroristické sdružení Hamás," uvedlo zastupitelství v tiskové zprávě.

Zadržený muž podle vyšetřovatelů letos v srpnu převzal v německé spolkové zemi Hesensko od Burhána K. automatickou zbraň, osm pistolí značky Glock a 600 kusů munice. Následně je převezl do Berlína, kde je předal Vaílovi F. M. Zbraně a munici policie našla při zátahu v německé metropoli 1. října.

Burhána K. zadržela německá policie v úterý večer po příjezdu z Česka na dálnici A17, která je pokračováním české D8 a vede z Prahy do Drážďan. Na zásahu s německou stranou spolupracovaly i česká Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).

Už na počátku října generální státní zastupitelství v Karlsruhe informovalo, že v Berlíně byli zadrženi tři muži podezřelí z příprav teroristických útoků a ze členství v teroristické organizaci Hamás. Čelí rovněž obvinění, že sháněli zbraně pro útoky na židovské či izraelské cíle. Mezi trojicí obviněných je i zmiňovaný Vaíl F. M. Minulý týden pak v Londýně policie zadržela 39letého Brita Mohammeda A., který podle ní jako člen Hamásu vyzvedl v Berlíně zbraně a převezl je do úkrytu ve Vídni. Brit by měl být vydán do Německa.

Hamás už v den zveřejnění informace o zadržení tří podezřelých 1. října popřel, že by s ním tito muži měli jakékoli vazby. Teroristické hnutí zdůraznilo, že jeho boj proti Izraeli se omezuje výhradně na Palestinu.

Podle generální prokuratury měly zbraně sloužit k přípravě "vražedných útoků Hamásu na izraelská nebo židovská zařízení" v Německu a jinde Evropě. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt ve středu řekl, že cíl útoku, který členové Hamásu plánovali, byl "pravděpodobně v Berlíně či jeho okolí".

 
