Neberte Rusy tak vážně. Šéf NATO překvapil výrokem v Bruselu, nedávno mluvil jinak

Napětí mezi NATO a Moskvou roste, v posledních týdnech ho živí především incidenty s drony nebo letecká narušení spojeneckého vzdušného prostoru. Stupňují se také sabotáže a kybernetické útoky. Rutte nyní situaci okomentoval a snažil se obavy z Ruska mírnit - zdůraznil, že země NATO jsou z ekonomického hlediska pětadvacetkrát větší, informoval web Kyiv Independent.
V souvislosti s nedávnými leteckými vpády na území některých států poznamenal, že je obtížné jistě určit, zda se jednalo o úmysl, či nikoliv. "Jsme o tolik silnější než Rusové, že nemusíme sestřelovat jejich letadla, když vstoupí do našeho vzdušného prostoru," dodal.
Někteří evropští představitelé ale mají jiný názor a k sestřelování letadel překračující hranice zemí aliance naopak vyzývají. Asi nejostřeji vystoupil na konci září na zasedání Rady bezpečnosti OSN polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. V ostrém projevu varoval Rusko, aby si nestěžovalo, pokud by bylo sestřeleno letadlo či dron narušující polský vzdušný prostor.
V září právě polské síly sestřelily několik ruských dronů, které vstoupily na jeho území. Nezaútočit se rozhodla Bukurešť, když o několik dní později narušil ruský dron rumunský vzdušný prostor. Tři ruské stíhačky MiG-31 následně v polovině září na 12 minut vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem - to odstartovalo konzultace podle článku 4 NATO.
Podezřelá pozorování dronů narušila i provoz letišť v Německu, Norsku a Dánsku. Německý kancléř Friedrich Merz 5. října prohlásil, že se domnívá, že Rusko je zodpovědné za mnoho neidentifikovaných dronů spatřených nad německým územím.
Na konci září se k situaci v Evropě vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zprávy ukrajinských tajných služeb podle něj naznačují, že Rusové používají k vypouštění dronů a jejich ovládání nad evropskými městy takzvanou stínovou flotilu ropných tankerů. Aliance tak posílila obranu v rámci mise Eastern Sentry.
Rutte před Ruskem nedávno varoval
V červnu přitom Rutte před silou Moskvy naléhavě varoval. V Londýně na konferenci prestižního think-tanku Chatham House mluvil o tom, že za pět let by Rusko mohlo přímo zaútočit na NATO. Členským zemím ležícím od Ruska dál vzkázal, že už neexistuje východní a západní křídlo, ale jedna aliance.
"Putinova ekonomika jede v režimu totální války," apeloval Rutte a znovu připomněl naprostou ekonomickou dominanci zemí aliance. Války ale podle něj začínají zásobami munice. "Navzdory naší velikosti jsme v poměru munice pozadu 4 ku 1. To se musí změnit - a to urgentně. Evropa a Kanada musí vyrovnat výdaje USA," upozornil Rutte v červnu v Londýně.