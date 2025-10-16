Zahraničí

Neberte Rusy tak vážně. Šéf NATO překvapil výrokem v Bruselu, nedávno mluvil jinak

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 9 minutami
Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu v Bruselu mírnil obavy z hybridních aktivit Moskvy namířených proti alianci. "Neberme Rusy tak vážně," prohlásil. Jeho slova jsou nicméně v rozporu s prohlášeními dalších špiček evropské politiky. A také s jeho nedávnými výroky o tom, že se Rusko připravuje na totální válku.
"Pojďme nebrat Rusy až tak vážně," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte | Video: X/VanEmmerickKris

Napětí mezi NATO a Moskvou roste, v posledních týdnech ho živí především incidenty s drony nebo letecká narušení spojeneckého vzdušného prostoru. Stupňují se také sabotáže a kybernetické útoky. Rutte nyní situaci okomentoval a snažil se obavy z Ruska mírnit - zdůraznil, že země NATO jsou z ekonomického hlediska pětadvacetkrát větší, informoval web Kyiv Independent.

Související

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové

Kinetická ministřela určená k zastavení Putinových dronů má být velmi levná.
0:57

V souvislosti s nedávnými leteckými vpády na území některých států poznamenal, že je obtížné jistě určit, zda se jednalo o úmysl, či nikoliv. "Jsme o tolik silnější než Rusové, že nemusíme sestřelovat jejich letadla, když vstoupí do našeho vzdušného prostoru," dodal.

Někteří evropští představitelé ale mají jiný názor a k sestřelování letadel překračující hranice zemí aliance naopak vyzývají. Asi nejostřeji vystoupil na konci září na zasedání Rady bezpečnosti OSN polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. V ostrém projevu varoval Rusko, aby si nestěžovalo, pokud by bylo sestřeleno letadlo či dron narušující polský vzdušný prostor. 

V září právě polské síly sestřelily několik ruských dronů, které vstoupily na jeho území. Nezaútočit se rozhodla Bukurešť, když o několik dní později narušil ruský dron rumunský vzdušný prostor. Tři ruské stíhačky MiG-31 následně v polovině září na 12 minut vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem - to odstartovalo konzultace podle článku 4 NATO.

Podezřelá pozorování dronů narušila i provoz letišť v Německu, Norsku a Dánsku. Německý kancléř Friedrich Merz 5. října prohlásil, že se domnívá, že Rusko je zodpovědné za mnoho neidentifikovaných dronů spatřených nad německým územím. 

Na konci září se k situaci v Evropě vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zprávy ukrajinských tajných služeb podle něj naznačují, že Rusové používají k vypouštění dronů a jejich ovládání nad evropskými městy takzvanou stínovou flotilu ropných tankerů. Aliance tak posílila obranu v rámci mise Eastern Sentry. 

Rutte před Ruskem nedávno varoval

V červnu přitom Rutte před silou Moskvy naléhavě varoval. V Londýně na konferenci prestižního think-tanku Chatham House mluvil o tom, že za pět let by Rusko mohlo přímo zaútočit na NATO. Členským zemím ležícím od Ruska dál  vzkázal, že už neexistuje východní a západní křídlo, ale jedna aliance. 

"Putinova ekonomika jede v režimu totální války," apeloval Rutte a znovu připomněl naprostou ekonomickou dominanci zemí aliance. Války ale podle něj začínají zásobami munice. "Navzdory naší velikosti jsme v poměru munice pozadu 4 ku 1. To se musí změnit - a to urgentně. Evropa a Kanada musí vyrovnat výdaje USA," upozornil Rutte v červnu v Londýně.

"Rusko by mohlo připraveno použít vojenskou sílu proti NATO do pěti let," varuje Mark Rutte | Video: Associated Press
 
Mohlo by vás zajímat

"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

"Ruský region" je na pokraji krachu. Hrozí v něm obří krize a sjednocení

"Ruský region" je na pokraji krachu. Hrozí v něm obří krize a sjednocení
24 fotografií

Uruguay legalizovala eutanazii. Země tím pokračuje v liberálním trendu

Uruguay legalizovala eutanazii. Země tím pokračuje v liberálním trendu

Maduro se ohradil proti Trumpovi. CIA podle něj plánuje ve Venezuele převrat

Maduro se ohradil proti Trumpovi. CIA podle něj plánuje ve Venezuele převrat
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Mark Rutte Rusko Ukrajina NATO

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

"Policie mě chce politicky dehonestovat." Hejtman Půta řekl, z čeho jej nově obvinili

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu.
před 9 minutami
Neberte Rusy tak vážně. Šéf NATO překvapil výrokem v Bruselu, nedávno mluvil jinak
0:39

Neberte Rusy tak vážně. Šéf NATO překvapil výrokem v Bruselu, nedávno mluvil jinak

Generální tajemník Mark Rutte promluvil o ruské hrozbě směrem k alianci. "Věřme naší armádě," řekl. Ještě v červnu ale mluvil jinak.
Aktualizováno před 14 minutami
„Šlendrián.“ Babišův veletoč, fandí mu i Kalousek. Chce „Fialův“ rozpočet

„Šlendrián.“ Babišův veletoč, fandí mu i Kalousek. Chce „Fialův“ rozpočet

Ještě minulý týden přitom Babiš tvrdil, že zákon o rozpočtové odpovědnosti je třeba změnit, aby mohly být uvolněny potřebné peníze na zvýšení deficitu
Aktualizováno před 23 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 23 minutami
Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět
Přehled

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

V sovětském komplexu Majak na výrobu plutonia pro jaderné zbraně došlo k tragédii, kterou předčily jen události ve Fukušimě a Černobylu.
Aktualizováno před 38 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbil Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 50 minutami
Jediný správný způsob, jak předejít dehydrataci. Pít jen vodu nestačí, radí odborníci

Jediný správný způsob, jak předejít dehydrataci. Pít jen vodu nestačí, radí odborníci

Skrytá dehydratace se projevuje i méně nápadně - únavou, bolestí hlavy, podrážděností, svalovými křečemi – a člověk má přitom dojem, že pije dost.
Další zprávy