V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma

před 29 minutami
Úřad izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga očekává, že americký prezident Donald Trump bude v neděli v Jeruzalémě, píše agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadu. Trump již ve středu oznámil, že tento víkend pravděpodobně odcestuje na Blízký východ. V noci na čtvrtek Trump oznámil, že Izrael a Hamás souhlasí s první fází jeho plánu na ukončení války v Pásmu Gazy.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. | Foto: Reuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek na síti X uvedl, že Trump si zaslouží Nobelovu cenu za mír. Úřad izraelského prezidenta podle Reuters zrušil Herzogovy nedělní plány, neboť očekává Trumpovu návštěvu v Jeruzalémě. Oficiální oznámení návštěvy nicméně prozatím nebylo zveřejněno, dodává agentura.

Gaza

"Dejte Donaldu Trumpovi Nobelovu cenu za mír - zaslouží si ji!," uvedl ve čtvrtek na sociální síti X úřad izraelského premiéra. Příspěvek je doprovozen fotomontáží Netanjahua, který Trumpovi na krk věsí zlatý řetěz s velkou zlatou Nobelovou medailí, přičemž v záplavě izraelských vlajek a pouhé jedné vlajky americké dominuje v pozadí nápis "Mír skrze sílu".

Trump v noci na na čtvrtek uvedl, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.

 
zahraničí Donald Trump Nobelova cena Benjamin Netanjahu Gaza Izrael

