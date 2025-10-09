V Izraeli v neděli očekávají Trumpovu návštěvu Jeruzaléma

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek na síti X uvedl, že Trump si zaslouží Nobelovu cenu za mír. Úřad izraelského prezidenta podle Reuters zrušil Herzogovy nedělní plány, neboť očekává Trumpovu návštěvu v Jeruzalémě. Oficiální oznámení návštěvy nicméně prozatím nebylo zveřejněno, dodává agentura.
"Dejte Donaldu Trumpovi Nobelovu cenu za mír - zaslouží si ji!," uvedl ve čtvrtek na sociální síti X úřad izraelského premiéra. Příspěvek je doprovozen fotomontáží Netanjahua, který Trumpovi na krk věsí zlatý řetěz s velkou zlatou Nobelovou medailí, přičemž v záplavě izraelských vlajek a pouhé jedné vlajky americké dominuje v pozadí nápis "Mír skrze sílu".
Trump v noci na na čtvrtek uvedl, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.