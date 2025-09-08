V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí

Rakev s tělem návrháře byla vystavena o víkendu v milánském sídle firmy Armani. Uctít jednoho z nejznámějších italských módních tvůrců přišli politici, umělci, lidé z módního průmyslu, zaměstnanci Armaniho firem i běžní občané.
Milánský starosta Giuseppe Sala nechal vyhlásit na pondělí v druhém největším italském městě smutek a rodině nabídl, aby byl Armani pochován v milánském hřbitově pro výjimečné osobnosti, takzvaném famediu.
Pohřeb Armaniho se však v úzkém rodinném kruhu odehrál v obci Rivalta, nedaleko Piacenzy, kde se Armani před 91 lety narodil. S místem měl podle médií návrhář velmi úzký vztah. Podle agentury ANSA by se v místním kostele svatého Martina mělo shromáždit jen pár desítek lidí.
Podle odhadu časopisu Forbes z letošního roku byl Armani také čtvrtým nejbohatším italským miliardářem. Jeho jmění časopis odhadl na zhruba 12 miliard dolarů (250 miliard korun).
Armani neměl děti, tudíž v závěti mohl se svým majetkem nakládat bez povinných podílů, se kterými počítá italský zákon. Mezi možnými dědici by podle tisku mohli být Armaniho partner Pantaleo dell'Orco, Armaniho sestra Rosanna či děti jeho bratra Sergia. Právě oni totiž zasedají ve vedení nadace pojmenované po návrháři, která by se měla starat o jeho odkaz.