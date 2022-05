Diplomat: Rusko prohrává. Nezvládá ani válku na Donbase, mobilizace ho nespasí

Z moskevské vojenské přehlídky vyzařovalo znepokojení i vzdor Kremlu, nebyli schopní oznámit nic významného, a už vůbec ne úspěšného, míní bývalý britský velvyslanec v Bělorusku Nigel Gould-Davies. Rusko podle něj ve válce stojí před dvěma možnostmi. "Buď bude čelit dalším neúspěchům, nebo se naopak rozhodne k výraznější eskalaci," uvádí v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Útok na Ukrajinu: bývalý britský velvyslanec v Bělorusku Nigel Gould-Davies o situaci na Ukrajině | Video: Associated Press

Rusko začíná podle Gould-Daviese konflikt na Ukrajině prohrávat. "Pokud velmi rychle neudělají něco, co bychom mohli prohlásit za neočekávaný průlom ve velmi těžkých bojích, které probíhají v Donbasu a jeho okolí, tak je pravděpodobné, že se misky vah nakloní ve prospěch Ukrajiny," míní britský diplomat.

Představitelé Ruské federace si podle něj uvědomují rizika všeobecné mobilizace, o jejímž vyhlášení se v posledních týdnech v západních médiích spekulovalo. "Mobilizace není jako stisknutí tlačítka, po kterém by Rusko najednou mělo větší přístup k vojenské síle. Nějakou dobu to trvá," uvádí někdejší velvyslanec. "Mobilizace by tak v tuto chvíli situaci stejně tolik nezměnila," dodává.

Prezident Vladimir Putin ve velmi očekávaném projevu ku příležitosti Dne vítězství útok na Ukrajinu hájil. Nevyhlásil ale všeobecnou mobilizaci ani neoznámil žádné vítězství nebo úspěch ve "speciální vojenské operaci", jak kremelský režim invazi nazývá.