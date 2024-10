Pozemní operace začala. Izrael na jihu Libanonu svádí intenzivní boje s Hizballáhem

Hizballáh tvrdí, že v úterý ráno zaútočil na izraelské vojáky v izraelském pohraničním městě Metula. Podle IDF byla v oblasti aktivována řada poplachů, které zaznamenaly "asi pět odpalů". Některá odpálení prý byla zachycena, u některých došlo k "havárii" a některá "dopadla do otevřené oblasti". Izraelská armáda včera vyhlásila oblasti kolem Metuly, Misgav Am a Kfar Giladi v severním Izraeli za "uzavřenou vojenskou zónu" a zakázala do nich přístup.