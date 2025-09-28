Tragická střelba v mormonském kostele v USA, pachatele policisté zneškodnili

Čtyřicetiletý útočník je po smrti, policie ho zastřelila. Motiv muže zatím není známý.
Střelec nejprve svým autem vjel do hlavních dveří kostela Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, v němž v tu chvíli na bohoslužbě byly stovky lidí, pak z auta vystoupil a zahájil palbu. Kostel také podle všeho zapálil, uvedl šéf zdejší policie William Renye.
"Jsme přesvědčeni, že najdeme další oběti, jakmile prozkoumáme oblast, kde byl požár," podotkl. Podle AP byly oheň a kouř vidět po několik hodin, než se plameny podařilo uhasit.
Útok se odehrál den poté, co ve věku 101 let zemřel Russell Nelson, dosavadní prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Čin už odsoudila guvernérka státu při kanadských hranicích Gretchen Whitmerová. "Násilí kdekoliv a zvláště na místě bohoslužby je nepřijatelné," uvedla. Americký prezident Donald Trump zase vyjádřil názor, že jde zřejmě o další cílený útok na křesťany ve Spojených státech.
Grand Blanc je město se zhruba 7700 obyvateli, které leží přibližně 80 kilometrů severozápadně od Detroitu.