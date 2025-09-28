Zahraničí

Tragická střelba v mormonském kostele v USA, pachatele policisté zneškodnili

ČTK ČTK
Aktualizováno před 20 minutami
Útok v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan si vyžádal nejméně jeden život a devět zraněných, uvedla agentura AP s odvoláním na policii. Ta však očekává, že v kostele, jehož velká část shořela, najde další oběti.
Záchranáři na místě střelby, ke které došlo podle policie v kostele Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Grand Blanc v Michiganu.
Záchranáři na místě střelby, ke které došlo podle policie v kostele Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Grand Blanc v Michiganu. | Foto: Reuters

Čtyřicetiletý útočník je po smrti, policie ho zastřelila. Motiv muže zatím není známý.

Střelec nejprve svým autem vjel do hlavních dveří kostela Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, v němž v tu chvíli na bohoslužbě byly stovky lidí, pak z auta vystoupil a zahájil palbu. Kostel také podle všeho zapálil, uvedl šéf zdejší policie William Renye.

"Jsme přesvědčeni, že najdeme další oběti, jakmile prozkoumáme oblast, kde byl požár," podotkl. Podle AP byly oheň a kouř vidět po několik hodin, než se plameny podařilo uhasit.

Kostel Církve Ježíše Krista Svatých posledních ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan se octl v plamenech.
Kostel Církve Ježíše Krista Svatých posledních ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan se octl v plamenech. | Foto: ČTK

Útok se odehrál den poté, co ve věku 101 let zemřel Russell Nelson, dosavadní prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Čin už odsoudila guvernérka státu při kanadských hranicích Gretchen Whitmerová. "Násilí kdekoliv a zvláště na místě bohoslužby je nepřijatelné," uvedla. Americký prezident Donald Trump zase vyjádřil názor, že jde zřejmě o další cílený útok na křesťany ve Spojených státech.

Grand Blanc je město se zhruba 7700 obyvateli, které leží přibližně 80 kilometrů severozápadně od Detroitu.

 
Mohlo by vás zajímat

Trumpova "nekonečná" kolona sama sobě zavinila zácpu. Podívejte se

Trumpova "nekonečná" kolona sama sobě zavinila zácpu. Podívejte se

Volbám hrozí miny. Reportéra Aktuálně.cz uvěznily na mostě v Moldavsku

Volbám hrozí miny. Reportéra Aktuálně.cz uvěznily na mostě v Moldavsku

"Kvůli izraelské ofenzívě jsme ztratili kontakt se dvěma rukojmími," tvrdí Hamás

"Kvůli izraelské ofenzívě jsme ztratili kontakt se dvěma rukojmími," tvrdí Hamás

Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě krátí cestu ze dvou hodin na dvě minuty

Jako dvě "Eiffelovky". Nejvyšší most na světě krátí cestu ze dvou hodin na dvě minuty
Aktuálně.cz zahraničí střelba násilí USA střelná zbraň Donald Trump Mormoni

Právě se děje

před 14 minutami
"Z vlády Babiše s Okamurou a Konečnou máme strach," říkali lidé na "Staromáku"
10:03

"Z vlády Babiše s Okamurou a Konečnou máme strach," říkali lidé na "Staromáku"

Aktuálně.cz se zeptalo řady účastníků provládní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, proč se obávají vlády hnutí ANO, SPD a koalice Stačilo!
před 1 hodinou
Nejen nyní pořezaný generál. Vojenská policie řešila Petra Pavla či rvačku náměstka

Nejen nyní pořezaný generál. Vojenská policie řešila Petra Pavla či rvačku náměstka

Nejde o první takto pikantní kauzu. Vyšetřovatelé řešili vysoce postavené osobnosti generálního štábu či ministerstva obrany už v minulosti.
před 1 hodinou
Trumpova "nekonečná" kolona sama sobě zavinila zácpu. Podívejte se

Trumpova "nekonečná" kolona sama sobě zavinila zácpu. Podívejte se

Extrémně dlouhý prezidentský konvoj byl k vidění uplynulé úterý, tedy v den, kdy Trump vystoupil na Valném shromáždění OSN se svým kritickým projevem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále
2:34

Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále

Barbora Krejčíková nedohrála zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové.
Aktualizováno před 2 hodinami

"Rusko tady nechceme!" Lidé v Praze vyšli proti extrémistům ve vládě

"Rusko tady nechceme!" Lidé v Praze vyšli proti extrémistům ve vládě
Prohlédnout si 12 fotografií
Momentka z předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů, Staroměstské náměstí v Praze, 28. září 2025.
Momentka z předvolební akce spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Zabraňme vládě extremistů, Staroměstské náměstí v Praze, 28. září 2025.
před 2 hodinami
Režisér Strach má rytířský titul od papeže. Jeho pohádky vyvolaly aplaus i v Římě

Režisér Strach má rytířský titul od papeže. Jeho pohádky vyvolaly aplaus i v Římě

"Pokud by se s kazatelem mluvilo stejným způsobem, jako v naší pohádce, byly by české kostely plné," říká o svém filmu Anděl Páně oceněný Jiří Strach.
před 2 hodinami
Volbám hrozí miny. Reportéra Aktuálně.cz uvěznily na mostě v Moldavsku

Volbám hrozí miny. Reportéra Aktuálně.cz uvěznily na mostě v Moldavsku

Od nedělního rána do večera probíhají v Moldavsku důležité parlamentní volby, jež rozhodnou o tom, jestli se země přikloní k Moskvě, anebo k Bruselu.
Další zprávy