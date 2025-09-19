Zahraničí

USA vetovaly v Radě bezpečnosti usnesení žádající okamžité příměří v Gaze

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Spojené státy vetovaly v noci na pátek návrh usnesení Rady bezpečnosti OSN, které požadovalo okamžité, bezpodmínečné a trvalé příměří v Pásmu Gazy a také zrušení všech restrikcí, jimiž Izrael brání v přísunu humanitární pomoci do pásma. "Kolegové, americké odmítnutí této rezoluce nebude žádným překvapením," uvedla podle agentury AP před hlasováním zástupkyně USA Morgan Ortagusová.
Palestinci prohlížejí místo nočního izraelského útoku na dům v Gaze; 16. září 2025.
Palestinci prohlížejí místo nočního izraelského útoku na dům v Gaze; 16. září 2025. | Foto: Reuters

Text návrhu usnesení, který vypracovalo deset volených členů 15členné rady, dále žádal okamžité, bezpodmínečné a důstojné propuštění všech rukojmích zadržovaných teroristickým hnutím Hamás a jeho spojenci. Pro návrh hlasovalo 14 zemí, píše Reuters.

Gaza bombardování

"Kolegové, americké odmítnutí této rezoluce nebude žádným překvapením," uvedla podle agentury AP před hlasováním zástupkyně USA Morgan Ortagusová. Text rezoluce podle ní neodsuzuje Hamás a neuznává právo Izraele na sebeobranu a také chybně legitimizuje falešné narativy, z nichž má prospěch Hamás. Text návrhu podle Ortagusové také používá "nepřijatelný" jazyk. Agentura AP uvedla, že dnešní návrh zašel dál než ty předešlé a zdůrazňuje "prohlubující se utrpení" palestinských civilistů.

Aftermath of an overnight Israeli strike on a house, in Gaza City

"Rozumím hněvu a frustraci a zklamání Palestinců, kteří možná sledují toto zasedání Rady bezpečnosti a doufají v nějakou pomoc a v to, že tahle noční můra může skončit," prohlásil podle AP palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr.

Agentura poznamenala, že hlasování bylo dalším dokladem rostoucí izolace USA a Izraele, jejichž postoje k izraelskému počínání v Pásmu Gazy mají čím dál více odpůrců. Na půdě OSN bude válka v Gaze rezonovat i příští týden při projevech národních lídrů během zasedání Valného shromáždění, kdy se některé evropské země chystají uznat existenci Palestinského státu.

 
