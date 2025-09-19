USA vetovaly v Radě bezpečnosti usnesení žádající okamžité příměří v Gaze

Text návrhu usnesení, který vypracovalo deset volených členů 15členné rady, dále žádal okamžité, bezpodmínečné a důstojné propuštění všech rukojmích zadržovaných teroristickým hnutím Hamás a jeho spojenci. Pro návrh hlasovalo 14 zemí, píše Reuters.
"Kolegové, americké odmítnutí této rezoluce nebude žádným překvapením," uvedla podle agentury AP před hlasováním zástupkyně USA Morgan Ortagusová. Text rezoluce podle ní neodsuzuje Hamás a neuznává právo Izraele na sebeobranu a také chybně legitimizuje falešné narativy, z nichž má prospěch Hamás. Text návrhu podle Ortagusové také používá "nepřijatelný" jazyk. Agentura AP uvedla, že dnešní návrh zašel dál než ty předešlé a zdůrazňuje "prohlubující se utrpení" palestinských civilistů.
"Rozumím hněvu a frustraci a zklamání Palestinců, kteří možná sledují toto zasedání Rady bezpečnosti a doufají v nějakou pomoc a v to, že tahle noční můra může skončit," prohlásil podle AP palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr.
Agentura poznamenala, že hlasování bylo dalším dokladem rostoucí izolace USA a Izraele, jejichž postoje k izraelskému počínání v Pásmu Gazy mají čím dál více odpůrců. Na půdě OSN bude válka v Gaze rezonovat i příští týden při projevech národních lídrů během zasedání Valného shromáždění, kdy se některé evropské země chystají uznat existenci Palestinského státu.