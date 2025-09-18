Zahraničí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Izrael oznámil, že zahájil vlnu útoků na jih Libanonu, jejichž cílem je vojenská infrastruktura šíitského hnutí Hizballáh. Uvedly to ve čtvrtek odpoledne agentury. Izraelská armáda předtím vydala výzvu k evakuaci několika obcí, což by podle agentur mohlo naznačovat větší rozsah úderů.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Izraelská armáda vyzvala k evakuaci oblastí, které se nacházejí v nejméně třech obcích na jihu Libanonu. Izrael uvedl, že se jedná o reakci na "zakázané pokusy (Hizballáhu) obnovit aktivity v oblasti".

Libanon a Izrael uzavřely loni na podzim příměří. Izrael však nikdy zcela nepřestal s údery na sousední zemi ani se zcela nestáhl z libanonského území, s čímž příměří rovněž počítalo. Izraelští představitelé tvrdí, že se tímto způsobem snaží zaručit bezpečnost svého státu. Libanon však údery považuje za porušení dohod. Dohoda počítá s odchodem vojenského křídla Hizballáhu z příhraniční oblasti.

Hizballáh ostřeloval Izrael déle než rok v reakci na válku v Pásmu Gazy, která vypukla předloni v říjnu. Hizballáh tak podporoval svého spojence hnutí Hamás, proti kterému Izrael vede válku po teroristickém útoku ze 7. října roku 2023. V rámci odvety Izrael intenzivně bombardoval Libanon v loňském roce. Při úderech zahynulo podle libanonských úřadů mnoho civilistů. Izrael však zabil i vysoce postavené členy Hizballáhu včetně dlouholetého vůdce šíitského hnutí Hasana Nasralláha.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra
0:28

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva lidi
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Hizballáh Libanon útok evakuace

Právě se děje

před 4 minutami

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích
Prohlédnout si 11 fotografií
Jindy školní knihovna, teď volební místnost. To jsou Studentské volby 2025 v Litoměřicích.
Jako ve skutečnosti. Nejdřív se registrovat u komise a pak s lístkem za plentu.
před 10 minutami
Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just probírá třeskuté události posledního týdne.
před 15 minutami

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno
Prohlédnout si 11 fotografií
Jindy školní knihovna, teď volební místnost. To jsou Studentské volby 2025 v Litoměřicích.
Jako ve skutečnosti. Nejdřív se registrovat u komise a pak s lístkem za plentu.
Aktualizováno před 17 minutami
Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra
0:28

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra

Časová souvislost zrušení pořadu Jimmyho Kimmela vyvolává otázky o svobodě slova a politickém tlaku na média ve Spojených státech.
před 54 minutami
„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Prezident jihokorejské KHNP, která má v Česku stavět dva jaderné bloky za stovky miliard korun, rezignoval.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izraelská armáda předtím vydala výzvu k evakuaci několika obcí, což by podle agentur mohlo naznačovat větší rozsah úderů.
Další zprávy