Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izraelská armáda vyzvala k evakuaci oblastí, které se nacházejí v nejméně třech obcích na jihu Libanonu. Izrael uvedl, že se jedná o reakci na "zakázané pokusy (Hizballáhu) obnovit aktivity v oblasti".
🚨BREAKING: Extra footage and photos from the Israeli attack on southern Lebanon. pic.twitter.com/WJYjxS9wp7— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 18, 2025
Libanon a Izrael uzavřely loni na podzim příměří. Izrael však nikdy zcela nepřestal s údery na sousední zemi ani se zcela nestáhl z libanonského území, s čímž příměří rovněž počítalo. Izraelští představitelé tvrdí, že se tímto způsobem snaží zaručit bezpečnost svého státu. Libanon však údery považuje za porušení dohod. Dohoda počítá s odchodem vojenského křídla Hizballáhu z příhraniční oblasti.
Hizballáh ostřeloval Izrael déle než rok v reakci na válku v Pásmu Gazy, která vypukla předloni v říjnu. Hizballáh tak podporoval svého spojence hnutí Hamás, proti kterému Izrael vede válku po teroristickém útoku ze 7. října roku 2023. V rámci odvety Izrael intenzivně bombardoval Libanon v loňském roce. Při úderech zahynulo podle libanonských úřadů mnoho civilistů. Izrael však zabil i vysoce postavené členy Hizballáhu včetně dlouholetého vůdce šíitského hnutí Hasana Nasralláha.