Justin je lůzr a smolař, prohlásil Trump. Vztahy USA s Kanadou se bortí čím dál víc

Po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa k moci a s jeho hrozbami na uvalení cel a návrhy na pohlcení Kanady panují mezi oběma státy velmi napjaté vztahy. Posledním příkladem je spor mezi miliardářem Elonem Muskem a Kanaďany, kteří žádají odebrání jeho občanství. Už předtím vyhrocená atmosféra dokreslovala hokejová utkání. Vliv má i na cestovní ruch.

Za pár dní by měla začít platit o měsíc odložená americká 25procentní cla na produkty z Kanady a Mexika a 10procentní clo na kanadské dovozy energií do USA. Trump to začátkem února zdůvodnil údajným selháním těchto zemí v potírání kriminality a pašování drog na hranicích s USA.

Kanadský premiér Justin Trudeau, který v březnu po oznámení rezignace pravděpodobně skončí v čele strany a následně i jako předseda vlády, již v předstihu avizoval, že Kanada zavede odvetná 25procentní cla na dovoz z USA. Bortící se vztahy obou zemí se projevují hned v několika rovinách.

Patrně největší vášně stále vzbuzuje fakt, že Trump od své inaugurace na konci ledna již několikrát navrhl, aby se Kanada stala 51. státem USA. V této souvislosti hecoval národ i před finále hokejového turnaje Four Nations, na kterém Kanadu, USA, Švédsko a Finsko reprezentovali hráči z kanadsko-americké hokejové ligy NHL.

"Budu telefonovat našemu skvělému americkému hokejovému týmu, abych je dnes večer povzbudil k vítězství proti Kanadě, která se s mnohem nižšími daněmi a mnohem silnější bezpečností jednoho dne, možná brzy, stane naším váženým a velmi důležitým 51. státem," napsal Trump na své sociální síti Truth Social v den finálového zápasu mezi USA a Kanadou konaného v Bostonu.

Utkání se odehrálo v noci na pátek středoevropského času a Kanada v něm nakonec zvítězila 3:2 po prodloužení. "Nemůžete si vzít naši zemi - a nemůžete si vzít naši hru," reagoval ihned na sociální síti X kanadský premiér Justin Trudeau. Kanada je všeobecně považována za "kolébku hokeje".

Že šlo o více než jen o hokejový zápas, pak potvrzovali i sami jeho aktéři. "Mezi Kanadou a USA se právě teď děje tolik věcí a to, že jsme proti sobě hráli, bylo pro náš sport perfektní," řekl pro kanadské CBC News jeden z nejlepších hokejistů současnosti Nathan MacKinnon. Ten mimochodem vstřelil úvodní gól Kanady a byl zvolen nejužitečnějším hráčem turnaje.

Kanadský trenér Jon Cooper pak podle New York Times prohlásil, že vítězství potřeboval nejen jeho tým, ale i celá Kanada. "Byla to výhra pro více než 40 milionů lidí," dodal. Ještě před zahájením utkání američtí fanoušci bučeli při kanadské hymně.

Když se o pár dní dříve, ještě ve skupinové fázi, hrálo v kanadském Montrealu, bučeli pro změnu Kanaďané při americké hymně. Toto utkání vyhráli Američané, do historie se ale zapsalo spíše třemi bitkami během úvodních devíti sekund zápasu. Jeden z aktérů a známý hokejový provokatér Matthew Tkachuk z USA se pro média nechal slyšet, že se mu bučení ze strany Kanaďanů nelíbilo, čímž tehdy na sociálních sítích vyvolal bouři nevole.

Ale zpátky k finálovému klání. Ještě tentýž den se novináři z Fox News Trumpa zeptali, jak hodnotí turnaj a slova kanadského premiéra. Americký prezident neváhal a opět přilil olej do ohně. "První zápas jsme vyhráli. Druhý byl skvělý. Mohl skončit jakkoliv. Justin je lůzr. Vždycky jím byl," řekl Trump na adresu Trudeaua. "Myslím, že pro Kanadu odvedl velmi špatnou práci… Je to tak trochu milý chlap, ale je to smolař," doplnil.

Po pár dnech odmlky nyní rozbouřené vztahy demonstruje spor mezi miliardářem a Trumpovým blízkým spolupracovníkem Elonem Muskem a Kanaďany, kteří žádají odebrání jeho občanství a kanadského cestovního pasu. Za prvních pět dnů získala petice podle stanice CNN přes čtvrt milionu podpisů. Kanadské občanství získal Musk v mládí díky své matce, která se narodila v kanadské provincii Saskatchewan. Podle BBC Musk v reakci na petici na své síti X nejprve napsal, že "Kanada není skutečná země", ale později svůj příspěvek smazal.

Americko-kanadské třenice pak mají i praktické dopady. Cestovní agentury například tamní média upozorňují na pokles zájmu Kanaďanů cestovat do USA. "Zaregistrovali jsme absolutní pokles. Už dva týdny se ke mně nedostala žádná nová žádost," citoval zpravodajský web The Independent například McKenzie McMillana z vancouverské cestovky Travel Group.

Americká cestovní asociace v této souvislosti začátkem února uvedla, že i 10procentní snížení příjezdů z Kanady může znamenat ztrátu až 2,1 miliardy dolarů (přes 50 miliard korun) a zhruba 14 tisíc pracovních pozic. Podle listu The Economic Times navíc mnoho Kanaďanů přestalo nakupovat americké produkty a místo toho se rozhodli pro domácí alternativy. Dostupné údaje prý naznačují například prudký pokles prodeje amerických mléčných výrobků v Kanadě.

Úsměvně pak dnes působí rivalita obou zemí vykreslovaná v populárním americkém animovaném seriálu South Park, který se poprvé vysílal už v roce 1997. Kanaďané v něm byli - na rozdíl od obyvatel městečka - zobrazováni s "rozpůlenými" hlavami, přičemž předěl tvořila ústa. Když mluvil Kanaďan, poskakovala mu tak pouze horní část hlavy. Kanaďané zároveň bývali pod kritikou obyvatel South Parku a objevovaly se hlášky jako "Hanba Kanadě".