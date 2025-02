"Nebudeme 51. státem USA, říká možný příští premiér Kanady a odvrací se od Trumpa

Poslední týdny se v Kanadě nesou ve znamení patriotismu. Výroky Trumpa o připojení Kanady k USA semkly jednačtyřicetimilionový národ a zmírnily propad Liberální strany Justina Trudeaua. Favorizovanou stranou přesto zůstává Konzervativní strana s Pierrem Poilievrem v čele. Pro to, aby si udržel vysoké preference, musel změnit svou rétoriku. Stylizace do Donalda Trumpa v Kanadě už "neletí".

"Řeknu to jasně: Kanada se nikdy nestane 51. státem. Jsme hrdá, suverénní a nezávislá země," říká na videu favorit příštích předčasných voleb Pierre Poilievre.

Americký prezident Donald Trump ekonomickým nátlakem i výkřiky o přímé anexi donutil konzervativního kandidáta změnit strategii a ostře se vůči němu vymezit. Poilievre přitom dlouho prohlašoval, že se s Trumpem dá dohodnout, a roky se do něj stylizoval

Podobnou situaci by ještě před pár týdny předpovídal málokdo. Odstoupivší premiér Justin Trudeau se držel v premiérském křesle přes devět let. Začátkem ledna podal rezignaci pod tlakem vysoké inflace a bytové krize. Opozice mu vyčítala i jeho přísná covidová opatření nebo rozehnání "konvoje svobody", když se v roce 2022 sjeli řidiči kamionů a zablokovali na několik týdnů Ottawu.

Minulý týden průzkum Globe and Mail ukázal, že 40 procent Kanaďanů si myslí, že Mark Carney, bývalý guvernér Bank of England a nový lídr Liberální strany, je nejvhodnějším kandidátem, který by se mohl Trumpovi postavit. Pouze 26 procent respondentů se domnívalo, že touto osobou je Poilievre. Rétorika Poilievrea se vůči Trumpovi začala zostřovat a experti se domnívají, že je to právě kvůli jeho výsledkům v posledních průzkumech.