Zahraničí

Ve Francii protestovalo proti škrtům půl milionu lidí, stávkovaly nemocnice i řidiči

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Čtvrtečních protestních akcí proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok se ve Francii podle úřadů zúčastnilo půl milionu lidí. Odborová organizace CGT ale uvedla, že demonstrantů byl více než milion. Kvůli stávkám omezily provoz lékárny a nemocnice, výrazně zasažená je městská a regionální doprava.
Nationwide strike and anti-government protests called by French unions in France
Nationwide strike and anti-government protests called by French unions in France
Nationwide strike and anti-government protests called by French unions in France
Nationwide strike and anti-government protests called by French unions in France
Nationwide strike and anti-government protests called by French unions in France Zobrazit 6 fotografií

Stávkovali někteří učitelé a studenti. Agentura AP píše, že čtvrteční akce v celé Francii byly výrazem frustrace, kterou lidé v zemi s druhou největší ekonomikou v Evropské unii pociťují po osmi letech působení Emmanuela Macrona v Elysejském paláci.

"Pracující, které zastupujeme, se zlobí," stojí v prohlášení několika hlavních francouzských odborových svazů. Čtvrteční stávky svazy svolaly v reakci na návrh předchozí vlády ohledně škrtů v rozpočtu. Nadále protestují i proti Macronově důchodové reformě, která zvýšila minimální věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.

Ministr vnitra končící vlády Bruno Retailleau informoval, že policie zabránila pokusům o sabotáž vodovodů na Martiniku, odstranila některé pouliční blokády například v Marseille nebo v pařížském regionu a zasahovala také u protestů v Lyonu, Nantes a Rennes.

Související

"Macronova manželka byla muž." První dáma Francie zbrojí na výjimečný spor, ukáže vše

Brigitte Macronová

Centry velkých francouzských měst prošly na podporu stávky průvody desítek tisíc lidí. V Marseille se podle BFMTV sešlo asi 13 tisíc lidí, v Lyonu přibližně 15 tisíc protestujících. V Paříži přišlo demonstrovat 55 tisíc lidí, uvedly úřady. Média upozorňují, že odborové svazy poprvé od roku 2023 vyzvaly ke stávce ve všech odvětvích. Na bezpečnost v celé zemi dohlíželo více než 80 tisíc policistů vybavených drony, obrněnými vozidly a vodními děly. Více než 180 lidí strážci zákona zadrželi, uvádí AFP.

Studenti po celé zemi blokovali některé střední a vysoké školy. "Zablokuj svou střední školu proti úsporným opatřením," stálo podle AFP na plakátu vyvěšeném na budově gymnázia Maurice Ravela v Paříži, kde se do stávky zapojilo nejméně 300 studentů. Jinde ve francouzské metropoli studentka historie Clara Simonová uvedla, že neví, na čem by se ještě mělo šetřit. "Už teď nejsou peníze na mýdlo na záchodech, nejsou peníze na opravu židle, když je rozbitá," popsala. "Jsem naštvaná, protože ekonomická a sociální situace ve Francii se každým rokem zhoršuje," řekla také agentuře AP.

Podle serveru deníku Le Monde stávkovalo asi deset procent státních zaměstnanců, zejména ve školství. Mobilizovaly se také lékárny, které protestují proti snížení slev na některé léky.

Ve čtvrtek ráno už stávka výrazně ovlivnila veřejnou dopravu, především v Paříži.

Kvůli protestům odložily úřady plány na přemístění 70 metrů dlouhé tapiserie z Bayeux z 11. století, kterou má Francie po restaurování zapůjčit v příštím roce Británii.

Související

"Než si to uvědomíte, bude po všem." Putinova esa straší Evropu jaderným útokem

Michail Chodarjonok, vojenský expert, bývalý důstojník ruské protivzdušné obrany.
0:45

Francie čelí po pádu vlády Françoise Bayroua, která 8. září neustála hlasování o důvěře, rozsáhlé politické krizi. Nástupce Bayroua Sébastien Lecornu je kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům pod tlakem nespokojené veřejnosti, parlamentu a investorů, kteří se obávají rostoucího deficitu Francie. Levicové strany a jejich stoupenci chtějí, aby se zemi s jejím zadlužením pomohli vypořádat ti bohatí namísto toho, aby vláda škrtala ve veřejných výdajích, protože to podle nich nejvíce pocítí lidé s nízkými a středními příjmy. "Zdaňte bohaté," stálo ve čtvrtek na jednom z transparentů.

Minulý týden po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti Macronově politice.

 
Mohlo by vás zajímat

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Francie protest rozpočet korupce peníze

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izraelská armáda předtím vydala výzvu k evakuaci několika obcí. Údery potvrdily i libanonské úřady.
před 6 minutami
Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Spojené státy se snaží získat zpět základnu v afghánském Bagrámu, řekl Trump

Americká armáda se ze základny stáhla v roce 2021, kdy se k moci v Afghánistánu vrátilo radikální islamistické hnutí Tálibán.
Aktualizováno před 20 minutami
Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Útočník na přechodu mezi Západním břehem a Jordánskem zabil dva izraelské vojáky

Podle předběžného vyšetřování armády útočník nejprve zahájil palbu z ruční zbraně a poté, co se zbraň zasekla, zaútočil bodnou zbraní.
Aktualizováno před 21 minutami
Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

Fenomenální rekord Kratochvílové padl v Tokiu. Po 42 letech ho přepsala Američanka

Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová zvítězila na mistrovství světa v Tokiu v běhu na 400 metrů ve druhém čase historie 47,78 sekundy.
před 21 minutami
TGM čekal na smrt, poslední slova diktoval synu Janovi. Co bude v tajemném dopise?

TGM čekal na smrt, poslední slova diktoval synu Janovi. Co bude v tajemném dopise?

"Myslím, že byl přesvědčen, že se konec blíží. Ze svědectví vyplývá, že už na smrt čekal," popisuje historik.
Aktualizováno před 23 minutami
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou

Královské hýčkání Trumpa. Británie lichotí americkému prezidentovi královskou pompou
Prohlédnout si 12 fotografií
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se účastní oficiálního státního banketu s králem Karlem III. a královnou Camillou.
US President Donald Trump and King Charles interact at the state banquet for the US President and First Lady Melania Trump at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the
Další zprávy