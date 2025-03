Umlčování i posílání vojáků na smrt. Dobrovolník ostře o elitě ukrajinské armády

24. brigáda dva roky držela svůj úsek fronty kolem Torecku a Ňju-Jorku naprosto perfektně. "Na štábu operativně taktického uskupení si ale z nepochopitelného důvodu řekli, že když je ten úsek tak dobře zabezpečený, mohli by tuto elitní kádrovou brigádu vzít a dát ji na jiný úsek.“ Rotace na Časiv Jar se ale nepodařila, čehož Rusové úspěšně využili, vysvětluje dobrovolník Vasyl Kapustej.

Brigáda byla převelena do nepřipravených pozic a zaznamenala velké ztráty. Následné neshody velení ohledně přesunutí jednoho praporu zpět do Torecku, vedly k několika výměnám velitele. Aktuálně je brigáda v opravdu velmi špatném stavu a doplnit jsou potřeba stovky lidí, konstatuje čerstvý absolvent práv Kapustej, který se narodil na Ukrajině a v Česku žije od roku 2000.

Každý měsíc se velitelé 24. brigády setkávají s pozůstalými padlých vojáků, kde jim in memoriam udělují vyznamenání. Pokaždé jsou to desítky, říká s tím, že brigáda prakticky ztratila bojeschopnost. Jednotky, které ještě jsou schopné fungovat, jsou podle Kapusteje třeba dronaři, dělostřelectvo nebo menší průzkumné jednotky.

K chybám a špatným rozhodnutím bohužel podle něj dochází napříč celou armádou. Dle Kapusteje za tím stojí rozhodnutí velitelů - hlavně na operační, taktické a strategické úrovni. "Na štábech vedou páni generálové válku na mapách, ale neznají realitu fronty, tu konkrétní situaci někde v zákopu."

Velitelé brigád si sice stěžují a podávají negativní hlášení, tam nahoře to ale nechtějí slyšet, komentuje situaci dobrovolník, který se na Ukrajině narodil. Kdo říká, že situace není pod kontrolou a je velmi kritická, je prý bohužel umlčován. "Odpovědnost by ale určitě měla jít shora dolů a pokud je někdo na těch nejvyšších pozicích, tak by měl nést taky největší díl odpovědnosti," vysvětluje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-03:03 Jak tvrdá rána je pozastavení americké vojenské pomoci? Jak rychle se mohou pozastavené dodávky projevit na frontě? Musí brát Ukrajina tlak Spojených států vážně? Bude teď napadená země víc sázet na evropskou kartu?

03:03-15:00 Je vděčnost Západu za vojenskou pomoc znát i mezi vojáky? Jak drsná byla pro Ukrajinu tato zima? V jakém stavu je elitní 24. brigáda a proč v ní došlo k zásadním změnám? Jak často dochází k fatálním chybám? Stěžují si vojáci? Jaké nálady se projevují na frontě? Dá se označit jeden konkrétní viník?

15:00-18:57 Jak silně na vojáky doléhají události ve světě? Co konkrétně hrozí při výpadku pomoci USA? Kde bude americká pomoc nejvíc chybět? Uvědomuje si administrativa Spojených států, co může pozastavení dodávek zbraní znamenat?

18:57-29:05 Jaké nálady panují na Ukrajině? Jsou Ukrajinci ochotni přistoupit na nějaké kompromisy? Uvažoval nebo uvažuje Kapustej o vstupu do armády? Jak mu pomáhá maminka? Dostali se někdy při doručování pomoci do bezprostředního nebezpečí? Jakou hodnotu má pro Kapusteje cena Jana Opletala? Jak se vyrovnává s negativními reakcemi Čechů?

29:05-31:53 Jak Česko zvládá ustát snahu otočit vnímání války? Čím ho rozčílil poslanec Radek Vondráček (ANO)? Proč není dobré snažit se udobřit si agresora?

