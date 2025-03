Rusko má velmi ponuré vyhlídky. Putin svou posedlostí na Ukrajině vše jen zhoršuje

Míra porodnosti v Rusku je jednou z obsesí Vladimira Putina. Ruský prezident považuje zvyšování počtu obyvatel za způsob, jak pomoci obnovit velikost země, tvrdí v komentáři think-tank Carnegie Endowment for International Peace (CEIP).

Podle Putina by Rusko mělo do roku 2030 usilovat o dosažení míry porodnosti 2,3 dítěte na ženu. Předloni ale činila jen 1,41, což byla nejnižší úroveň za posledních sedmnáct let. Ruský vládce se ale v prosinci 2024 odvolával na ruského chemika Dmitrije Mendělejeva (otce periodické tabulky prvků), který v roce 1906 předpověděl, že do konce dvacátého století bude v Rusku žít 600 milionů lidí.

Zvyšování porodnosti je v Putinově mysli úzce spjato s jeho další posedlostí, kterou je znovuzískání území, jež kdysi ovládal Sovětský svaz a Ruské impérium. "Tyto dvě otázky jsou totiž dvojím pilířem celého Putinova projektu, který se považuje za léčení historického traumatu Ruska," tvrdí Andrej Pertsev z CEIP.

Zatímco demografové považují Mendělejevovy úvahy za chybné, Putin opakovaně prohlásil, že dosažení čísla 600 milionů zabránily pouze světové války, revoluce a rozpad Sovětského svazu. V současné době žije v Rusku přibližně 146 milionů lidí a podle předpovědí OSN by se do roku 2100 mohl tento počet snížit na 74 až 112 milionů.

"Putin chápe, že v budoucím světě bude Rusko územním obrem a populačním trpaslíkem," uvádějí podle časopisu Fortune bulharský politolog Ivan Krastev a profesor práva na Newyorské univerzitě Stephen Holmes. Oba jsou přesvědčeni, že klíčem k ruské agresi na Ukrajinu může být právě Putinova posedlost demografickým úpadkem Ruska.

V časopise Foreign Policy uvedli paralelu s válkami severoamerických indiánů v 17. a 18. století, kdy si kmeny navzájem unášely ženy a děti, aby vyrovnaly ztráty způsobené válkami nebo nemocemi. "V mnoha ohledech to připomíná aktualizovanou verzi, zoufalý pokus doplnit ubývající populaci násilným začleněním sousedního národa do ruského," napsali Krastev a Holmes. Podle nich je příznačné, že Rusové masivně unášejí ukrajinské dětí, které adoptují.

Demografický problém Ruska má podle Carnegie Endowment for International Peace jednoduché vysvětlení. Po invazi na Ukrajinu prudce klesla porodnost a ruští muži denně umírají na frontě. Na založení rodiny mají vliv obavy z mobilizace a celková nestabilita, díky západním sankcím rostou ceny základního zboží a rekordně vysoké úrokové sazby velmi ztěžují získání hypotéky.

Putin však tyto problémy nevidí, protože zpochybňují jeho optimistickou vizi brzkého návratu Ruska do "zlatého věku". "Sice se chce zapsat do dějin jako vládce, který se vypořádal s traumatickými následky dvacátého století, ale snaha dosáhnout vyšší porodnosti současně s vedením velké války je zjevně iracionální," píše Andrej Pertsev z CEIP.

Jakkoli špatně vypadají demografické trendy v Rusku, Ukrajina je na tom ještě hůře. To může podle Krasteva a Holmese ovlivnit, jak a kdy se Kyjev přiblíží k ukončení bojů. Po této válce mohou následovat podobné konflikty i jinde. "Ztráta obyvatelstva, kterou zažívají historicky dominantní skupiny, zřejmě připravuje půdu pro převratnou agresi na konci světa, rozněcovanou prvotním strachem z národního zániku," varují Krastev a Holmes.

