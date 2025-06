Časovaná bomba. Ukrajina má problém, o kterém skoro nikdo nemluví, píše deník

Vojáci bojují a umírají na frontě, aby zachránili svoji zemi. Ukrajina se za jejich zády ale pomalu vyprazdňuje a lidé míří na západ do Evropy. Hlavně z ní mizí pro obnovu země velmi důležitá část populace, mladé Ukrajinky.

Od vypuknutí ruské agrese a zavedení válečného stavu mají mladí muži po dovršení 18 let zakázáno opustit Ukrajinu, mladé ženy ale odejít mohou. Kvůli Putinovu bombardování jich s každým dalším rokem odchází stále víc. Je to problém, o kterém nikdo nemluví, píše trefně The Telegraph.

Emigrační vlna znamená nejen odliv mozků - mezi těmi, kdo opouštějí Ukrajinu, jsou i ti nejchytřejší a nejschopnější -, ale také demografickou časovanou bombou, tvrdí britský deník.

Odchod zvažují i teenagerky z lycea 88 ve Lvově. "Kvůli válce se situace každým dnem zhoršuje. Mladí lidé si proto vybírají univerzity v Evropě, nikoliv na Ukrajině," tvrdí učitelka Ljudmila Makohinová.

Pokud se mladí lidé nevrátí do země, která se ocitla v nákladné opotřebovávací válce proti Rusku, existují reálné obavy, kdo zemi po jejím skončení obnoví.

Mladí, kteří chtějí studovat v míru, se snaží uchytit především na polských vysokých školách. Podle osmnáctileté Angeliny Kalynjukové, která studuje ekonomii v Krakově, je tam často posílají rodiče, v naději, že dětem zajistí lepší život.

Ukrajinská vláda má vzdělání jako druhou prioritu hned po obraně. "Dokázat udržet lidský kapitál rozhodne o tom, zda dokážeme přežít, obnovit ekonomiku a rozvíjet stát," prohlásil náměstek ministerstva školství Jevhen Kudriavec.

Dětská populace na Ukrajině ale prudce klesá. Podle OSN žije nyní mimo zemi asi 2,3 milionu dětských uprchlíků, většina z nich v Evropě. Ukrajině navíc klesá porodnost.

Spoluautor studie o ukrajinském trhu práce Tito Boeri považuje problém emigrace za velmi vážný. "Můžete rekonstruovat fyzický kapitál - trvá to dlouho, ale stále to lze. Obnovit lidský kapitál je mnohem náročnější a nemusí se to podařit," řekl The Telegraph.

I Rusko má velmi ponuré vyhlídky. Putin svou posedlostí na Ukrajině vše jen zhoršuje. (Celý článek s videem ZDE)