Ruská zbraň se teď stala ještě strašnější. Ukrajinci ji zoufale hledají všude

Řízená balistická střela Iskander je jednou z nejsmrtonosnějších ruských zbraní, která ničí a zabíjí v ukrajinském týlu. Ukrajinci se zoufale snaží mobilní odpalovací zařízení těchto střel krátkého dosahu vyhledat a zničit.

Rusové navádějí čtyřtunové střely pomocí průzkumných dronů. Ničí s nimi například ukrajinské výcvikové základny, velitelská stanoviště, letiště nebo baterie protivzdušné obrany. Podle serveru Trench Art novináře Davida Axe, který se ruské agresi na Ukrajině věnuje dlouhodobě, je téměř nemožné Iskandery zlikvidovat dřív, než udeří.

Ukrajincům se ale letos 5. června podařilo vyhodit do povětří nejméně jedno odpalovací zařízení Iskanderů. Trefili ho v ruské Brjanské oblasti, asi 80 kilometrů od společné severní hranice. Podle Axeho jde o první ztrátu odpalovacího zařízení Iskander za čtyřicet měsíců rozsáhlé ruské invaze.

"Iskander, údajně z 26. raketové brigády, byl připraven zasáhnout pravděpodobně Kyjev. Díky efektivnímu průzkumu a koordinované práci ozbrojených sil a Bezpečnostní služby Ukrajiny se podařilo zasáhnout cíle. Jedno odpalovací zařízení explodovalo a další dvě byla s největší pravděpodobností poškozena," napsal ukrajinský generální štáb. Rusové ale míří na Ukrajinu asi 160 odpalovacími zařízeními.

Přesně naváděné střely Iskander doletí zhruba 500 kilometrů. Příkladem jejich smrtících účinků může být březnový útok na výcvikovou základnu 168. záložního praporu v Dněpropetrovské oblasti. Podle ukrajinského válečného zpravodaje Jurije Butusova ruský bezpilotní letoun Orlan doletěl 180 kilometrů za frontu a poslal přesné souřadnice. Následný útok Iskanderu zabil 32 vojáků a dalších 100 bylo zraněno.

Podle Butusova za to mohla především lhostejnost ukrajinských velitelů, kteří cvičiště nenechali zamaskovat sítěmi a nezřídili valy, za kterými by se branci kryli. V oblasti nebyla také žádná místní protivzdušná obrana. Otázkou je, jak dalece úspěšná by byla. "Díky rychlosti, přesnosti a nosnosti jsou Iskandery jedinečně nebezpečné a Rusové jsou stále lepší ve vyhledávání cílů," píše server Trench Art.

"Po nějakou dobu držela Ukrajina průzkumné drony na uzdě pomocí protivzdušné obrany. Ta nyní slábne, takže se zdá, že ruské bezpilotní letouny snáz najdou cíle pro Iskandery. Také zřejmě dochází k úniku informací. Mezi Ukrajinci jsou stále lidé, kteří sympatizují s Ruskem a sdílejí s ním informace," komentoval situaci analytik londýnského the Royal United Services Institute Sam Cranny-Evans.

Iskandery se staly ještě nebezpečnějšími, když Rusové začali s největší pravděpodobností nasazovat odpalovací zařízení u brigád namísto divizí. "To zřejmě znamená, že Iskander je mnohem dostupnější pro dynamické zaměřování a je používán s menšími omezeními," řekl Cranny-Evans.

Ukrajinci se tak nyní zoufale snaží vyhledávat nejen odpalovací zařízení, ale soustředí se i na logistické články smrtícího řetězce. Ve stejný den, kdy zasáhli baterii Iskanderu, zničili zřejmě také sklad na brjanském letišti, kde měly být uložené střely pro tuto nebezpečnou zbraň.

Smrtící zbraň vzniká díky západním součástkám. Rusko dramaticky navýšilo výrobu. (Celý článek s videem zde)