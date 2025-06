Šéf NATO šokoval čísly o ruské armádě: Máme pět let, Putin je v režimu totální války

"Ekonomika NATO je 25krát větší, přesto Rusko produkuje čtyřikrát více munice a tanků než Severoatlantická aliance. Za tři měsíce vyrobí Rusko to, co NATO za rok - 1500 tanků, 3000 obrněných vozidel či 200 raket Iskander." Generální tajemník NATO Mark Rutte v Londýně šokoval čísly o ruských schopnostech. NATO má podle něj pět let na přípravu.

1:16 Dělníci montují bojový tank T-72 ve strojírenském závodu Uralvagonzavod v Nižním Tagilu, Sverdlovská oblast, Rusko, únor 2024. | Video: Associated Press