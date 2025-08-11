"Pamatujete si na starou africkou pravdu, kterou tak rád opakuji? Je jedno, jestli sloni zápasí, nebo souloží, vždy trpí tráva. Ať jednání slonů 15. srpna dopadne jakkoli, trpět bude tráva, v tomto případě Ukrajina," napsal Fico. A pokračoval svým oblíbeným tvrzením, že za konflikt vlastně nemůže Rusko.
"Všichni už vědí, že konflikt má své vážné kořeny v nedávné historii, že nemá vojenské řešení. Všichni už vědí, že členství Ukrajiny v NATO je nemožné. Všichni už vědí, že Ukrajina byla Západem využita k pokusu oslabit Rusko, což se nepodařilo a za což Ukrajina podle všeho draze zaplatí," tvrdí Fico.
Podle něj jsou za tuto situaci do jisté míry odpovědní ukrajinští političtí vůdci, protože se nechali zlákat Západem a podporovali "neúspěšnou západní strategii poškodit Rusko prostřednictvím veškeré možné podpory Ukrajiny ve vojenském konfliktu". Podle šéfa slovenské vlády mohla válka skončit již v dubnu 2022, ale tomu zabránilo několik západních politiků. Nyní je podle Fica nejdůležitější dohodnout se na okamžitém zastavení vojenských operací a ukončení zabíjení, aby "ostatní západní hráči nevrhli vidle do případné dohody o příměří".
Ukrajinské ministerstvo zahraničí nenechalo Ficova slova bez odezvy. "Po více než třech letech totální ozbrojené agrese Ruské federace vůči Ukrajině si premiér Slovenské republiky Robert Fico stále neuvědomuje skutečné důvody této zločinné invaze a nebezpečí spolupráce s agresorským státem."
Ministerstvo varovalo i před snahou vylepšovat si domácí politické preference na úkor Ukrajiny. Taková vyjádření označil Kyjev za lehkomyslná a podle něj urážejí památku padlých ve válce, utrpení milionů ukrajinských rodin i oběť těch, kteří bojují za svobodu. "Výroky Roberta Fica jsou v ostrém rozporu s duchem dobrého sousedství, solidarity a vzájemného respektu…"
Slovenský premiér si však trvá na svém: "Nikdo mi nevezme právo na svobodu projevu a na jiný než povinný názor. I když mě kvůli mému názoru na válku na Ukrajině chtěl zastřelit opoziční aktivista."
Fico rovněž obratem odmítl, že by byl urážlivý vůči ukrajinskému lidu. "Přeji si okamžitý spravedlivý mír pro Ukrajinu a zastavení nesmyslného zabíjení Slovanů." A připomněl, že Slovensko zajišťuje Ukrajině kritické dodávky elektřiny, zatímco Ukrajina zastavila dodávky plynu na Slovensko.