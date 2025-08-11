Zahraničí

V Antarktidě našli kosti a věci britského polárníka, který tam zahynul v roce 1959

před 2 hodinami
V tajícím ledovci u polské stanice na Ostrově krále Jiřího v Antarktidě našli polští výzkumníci kosti, hodinky, vysílačku, nůž a také dýmku britského polárníka Dennise Bella, který tam zahynul při pádu do trhliny v ledovci v roce 1959, kdy mu bylo 25 let.
Antarktida, polární stanice. Ilustrační foto.
Antarktida, polární stanice. Ilustrační foto. | Foto: Dimitris Georgiadis

Ostatky byly nyní identifikovány, uvedla v pondělí britská stanice BBC a polský list Gazeta Wyborcza.

"Dávno jsem se vzdal snahy najít svého bratra. Je to prostě úžasné, vyrazilo mi to dech. Nedokážu se s tím srovnat," řekl BBC šestaosmdesátiletý David Bell. Byl to právě on, kdo v červenci 1959 otevřel dveře rodinného domu v londýnské čtvrti Harrow poslíčkovi s telegramem, který se omlouval, že nese špatné zprávy, a ty pak sdělil jeho rodičům. "Byla to strašná chvíle," zavzpomínal.

Svého staršího bratra obdivoval. "Dennis byl fantastický společník. Byl velmi zábavný," uvedl David Bell. Vzpomněl si například, jak se jednou vrátil s rodiči z kina a doma našli na kuchyňském stole motor z motocyklu, který Dennis rozebral - ačkoliv je třeba přiznat, že na stůl nejprve položil noviny, než rozebral součástky.

Bratr, narozený v roce 1934, vystudoval na meteorologa. Byl posedlý deníky polárníka Roberta Scotta, který v lednu 1912 jako jeden z prvních lidí dorazil na jižní pól, měsíc a den po Roaldu Amundsenovi, a na zpáteční cestě zahynul i se svými společníky. Sám se do Antarktidy dostal v roce 1958. Na malé britské základně na Ostrově krále Jiřího měl setrvat dva roky.

Jeho úkolem bylo vypouštět každé tři hodiny meteorologické balony a vysílat rádiem zprávy do Velké Británie, což zahrnovalo nastartování generátoru v mrazivých podmínkách. Byl pokládán za nejlepšího kuchaře na základně a měl moc rád psy plemene husky, kteří tahali polárníkům saně po ostrově odchoval dva vrhy štěňat.

Dennis Bell zahynul několik týdnů po svých 25. narozeninách, a to 26. července 1959, při průzkumné výpravě na ledovec. V hlubokém sněhu se psi unavili a Dennis Bell šel sám napřed, aby je povzbudil. Neměl ale lyže a najednou zmizel v trhlině. Jeho společník Jeff Stokes volal do hlubin a Dennis mu odpověděl. Podařilo se mu chytit lano, které mu Stokes spustil dolů, a přivázal si je na opasek. Psi tahali za lano a snažili se jej vytáhnout, ale opasek se přetrhl a Bell se znovu zřítil. Na volání už neodpověděl.

"To je příběh, se kterým se nikdy nevyrovnám," řekl Bellův bratr David.

"Dennis byl jedním z mnoha statečných pracovníků, kteří přispěli k poznání a průzkumu Antarktidy za mimořádně drsných podmínek. Ačkoliv zahynul roku 1959, jeho památka žila mezi kolegy a v dědictví polárního výzkumu," uvedla profesorka Jane Francisová, která je ředitelkou Britské antarktické služby.

Na kosti, útržky oděvu a osobní předměty narazili dva polští polárníci 29. ledna v ledovci u polské základny. Varšavský ústav akademie věd, který základnu řídí, se rozhodl vyslat na místo zvláštní výpravu, ve které byl archeolog, antropolog, geomorfolog, expert na ledovce a geodet. Vědci do poloviny února našli 32 lidských kostí a téměř 200 dalších předmětů na ploše 50 krát 550 metrů. Vše předali britské straně, která potvrdila předběžnou polskou identifikaci, řekl listu Gazeta Wyborcza šéf polské stanice Dariusz Puczko.

 
