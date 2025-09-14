Zahraničí

Odpor Turků proti Erdoganově vládě roste. V Ankaře protestovalo na 50 tisíc lidí

ČTK ČTK
před 43 minutami
Desítky tisíc lidí přišly v neděli v Ankaře protestovat proti vládě prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Podle organizátorů se protestu účastní na 50 tisíc lidí. Demonstraci svolala největší opoziční strana, jejíž vedení by mohl v pondělí odvolat soud. Ten má totiž rozhodovat o možném zneplatnění výsledků volebního kongresu Lidové republikánské strany (CHP) z roku 2023 kvůli údajným podvodům.
Lidé na náměstí v centru Ankary mávali v neděl tureckými vlajkami a vlajkami strany CHP, někteří nesli i fotografie zatčeného exprimátora Istanbulu Ekrema Imamoglua.
Lidé na náměstí v centru Ankary mávali v neděl tureckými vlajkami a vlajkami strany CHP, někteří nesli i fotografie zatčeného exprimátora Istanbulu Ekrema Imamoglua. | Foto: Reuters

Na náměstí v centru Ankary davy lidí mávaly tureckými vlajkami a vlajkami strany CHP a někteří přinesli i fotografie jejího lídra Özgüra Özela, jemuž hrozí sesazení ankarským soudem, či jeho stranického kolegy a bývalého primátora Istanbulu Ekrema Imamoglua. Ten je od března ve vězení kvůli obvinění z korupce, což opozice označuje za snahu Erdoganovy vlády odstranit hlavního volebního soupeře současného prezidenta.

Protest against recent court ruling that ousted the main opposition CHP's Istanbul provincial leadership, in Istanbul

Özel, který loni v březnu dovedl stranu CHP k vítězství v místních volbách, na dnešní demonstraci obvinil vládu, že se drží u moci represemi vůči opozici a porušováním principů demokracie. Vyzval rovněž k předčasným parlamentním volbám. Özel přečetl také dopis, v němž Imamoglu z vězení zkritizoval Erdoganovu vládu, že se snaží určit výsledek příštích voleb tím, že odsunuje legitimní soupeře na vedlejší kolej. Po přečtení dopisu dav tleskal a skandoval "Prezident Imamoglu".

Imamoglu byl primátorem Istanbulu od roku 2019, kdy po dvou desetiletích sebral Erdoganově vládní straně vedení tohoto města, kde žije asi 15 milionů lidí. Ústřední volební komise se tomu tehdy snažila zabránit anulováním voleb. Imamoglu ale zvítězil i v opakovaném hlasování a anulování označil za hloupé a poškozující mezinárodní pověst země. Za to byl v roce 2022 odsouzen kvůli urážce volební komise k téměř třem letům vězení a zákazu výkonu volených funkcí; verdikt zatím není pravomocný.

Letos v březnu byl Imamoglu s desítkami dalších lidí zatčen krátce předtím, než ho CHP podle očekávání nominovala jako kandidáta do příštích prezidentských voleb. Jeho zatčení vyvolalo v Turecku největší protivládní protesty za deset let.

Podle Reuters bylo v Turecku za poslední rok zatčeno přes 500 lidí, včetně 17 starostů měst a obcí zvolených za CHP. Mnozí kvůli podezření z korupce, což je i případ Imamoglua.

Soud v Ankaře by mohl v pondělí zneplatnit výsledky kongresu CHP z listopadu 2023, na němž byl zvolen předsedou strany Özel a nahradit ho správcem či Özelovým předchůdcem Kemalem Kiliçdarogluem. Už minulý týden istanbulský soud odvolal šéfa stranické organizace CHP v Istanbulu Özgüra Çelika, když zrušil výsledky provinčního kongresu CHP z roku 2023. Zdůvodnil to korupcí.

 
