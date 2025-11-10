Trumpova vláda nařídila státům, aby potravinovou pomoc nevyplácely v plné výši

Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že podle nařízení ministerstva zemědělství smějí státy vyplácet příspěvky jen z 65 procent. V pátek americký Nejvyšší soud umožnil Trumpově vládě potravinovou pomoc chudým Američanům dočasně nevyplácet.
Tuto formu podpory využívá více než 42 milionů Američanů. Tento měsíc jim začaly chodit příspěvky v neúplné výši kvůli pokračující platební neschopnosti federální vlády, takzvanému shutdownu. Některé státy jim ale příspěvky dorovnaly, píše BBC.
"Státy musí okamžitě zrušit veškeré kroky, které podnikly k tomu, aby příspěvky na listopad 2025 byly vyplaceny v plné výši," uvádí se v nařízení.
Program doplňkové potravinové pomoci (SNAP) je financován ze zdrojů federální vlády, ale spravují ho jednotlivé státy. Využívá ho přibližně každý osmý Američan, hlavně rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé nebo senioři. Jeho měsíční náklady vyjdou na skoro devět miliard dolarů (189 miliard korun).
Agentura DPA program označuje za důležité opatření proti hladu v situaci, kdy mnoho lidí nedokáže držet krok s rostoucími cenami nájmů a zvyšujícími se životními náklady. Příjemci dostávají dávky ve formě předplacených karet, s nimiž pak mohou nakupovat potraviny.
Zatím nejdelší shutdown ve Spojených státech trvá od začátku října.