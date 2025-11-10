Zahraničí

Trumpova vláda nařídila státům, aby potravinovou pomoc nevyplácely v plné výši

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nařídila jednotlivým státům, aby přestaly vyplácet nízkopříjmovým rodinám příspěvky na potraviny v plné výši. Nejsou podle ní schválené. V pozadí tohoto nařízení jsou právní spory ohledně toho, kolik peněz se smí vydávat na program potravinové pomoci v době platební neschopnosti federální vlády.
Donald Trump
Donald Trump

Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že podle nařízení ministerstva zemědělství smějí státy vyplácet příspěvky jen z 65 procent. V pátek americký Nejvyšší soud umožnil Trumpově vládě potravinovou pomoc chudým Američanům dočasně nevyplácet.

Tuto formu podpory využívá více než 42 milionů Američanů. Tento měsíc jim začaly chodit příspěvky v neúplné výši kvůli pokračující platební neschopnosti federální vlády, takzvanému shutdownu. Některé státy jim ale příspěvky dorovnaly, píše BBC.

Soud nařídil Trumpově administrativě vyplatit celou potravinovou pomoc

USA, Donald Trump, Jižní Korea, návštěva

"Státy musí okamžitě zrušit veškeré kroky, které podnikly k tomu, aby příspěvky na listopad 2025 byly vyplaceny v plné výši," uvádí se v nařízení.

Program doplňkové potravinové pomoci (SNAP) je financován ze zdrojů federální vlády, ale spravují ho jednotlivé státy. Využívá ho přibližně každý osmý Američan, hlavně rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé nebo senioři. Jeho měsíční náklady vyjdou na skoro devět miliard dolarů (189 miliard korun).

Agentura DPA program označuje za důležité opatření proti hladu v situaci, kdy mnoho lidí nedokáže držet krok s rostoucími cenami nájmů a zvyšujícími se životními náklady. Příjemci dostávají dávky ve formě předplacených karet, s nimiž pak mohou nakupovat potraviny.

Zatím nejdelší shutdown ve Spojených státech trvá od začátku října.

 
